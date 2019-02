Eine Million Euro für OSF-Deutschland Was nach geheimen Aktivitäten klingt, legen die OSF und die von ihnen geförderten Einrichtungen jedoch weitgehend offen: Die Stiftungen geben an, von ihrem Gesamtbudget 14 Milliarden US-Dollar vergeben zu haben. Das Budget für 2018 habe eine Milliarde US-Dollar betragen, rund zehn Prozent davon seien an Projekte in Europa geflossen. Die Stiftung veröffentlichte ihr Budget in einem Dokument, das online steht. Nach Deutschland ging eine Million Euro, die an 45 Organisationen verteilt wurde. 55 Prozent davon sei an Projekte zu Gleichberechtigung und Anti-Diskriminierung gegeben worden, 35 Prozent für Demokratieförderung und zehn Prozent an Menschenrechtsbewegungen. Dazu zählen das Europäische Roma-Institut für Kunst und Kultur in Berlin oder auch Initiativen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den Berliner Schulbehörden und Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund.

Keine inhaltlichen Vorgaben In Deutschland fördern die Soros-Stiftungen das Recherchezentrum Correctiv. Correctiv informiert auf seiner Website darüber und Geschäftsführer David Schraven sagt, für Reportagen in Comic-Formaten und ein Faktenchecker-Projekt habe man die OSF gewinnen können. Beim Comic-Fellowship habe es eine Vollfinanzierung gegeben, im Rahmen des Faktenchecks eine Unterstützung im unteren zweistelligen Prozentbereich für ein Teilprojekt. Am Budget insgesamt habe Correctiv je nach Jahr ungefähr einen Anteil von fünf Prozent, sagt Schraven.