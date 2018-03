Kampf gegen Desinformation "Es ist kein Ende in Sicht"

Snopes.com ist das älteste Online-Projekt, das gezielte Falschmeldungen widerlegt. Doch der Gründer der Seite ist frustriert angesichts der zunehmenden Desinformation in sozialen Medien. Marcus Schuler, BR @marcusschuler bei Twitter Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles In den USA machen sich nicht nur Facebook, Twitter und Google Gedanken darüber, wie sie gegen die Verbreitung von unwahren Nachrichten besser vorgehen können. Schon seit vielen Jahren gibt es Online-Dienste, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Falschnachrichten zu entlarven. Beispielsweise Snopes.com, eine der ältesten und angesehensten Online-Projekte. Snopes-Chef David Mikkelson sagt aber, dass ihm sein Job längst nicht mehr so viel Spaß macht wie früher - vor 20 Jahren. Spätestens seit dem Wahlkampf 2016 müssen sich Mikkelson und sein 15-köpfiges Team fast ausschließlich mit politischen Falschnachrichten beschäftigen.

Fake News als politischer Kampfbegriff Der Begriff Fake News habe seine Bedeutung verloren, erklärt Mikkelson, "als der Präsident die Bezeichnung für alles verwendete, was ihm nicht gefiel". Also zum Beispiel die "New York Times" oder CNN. Der Begriff sei nutzlos geworden, so Mikkelson. "Wir sollten uns eine neue Begrifflichkeit ausdenken." Hintergrund Trumps "Fake News Awards" Wer sind die "Preisträger? | mehr Früher war wirklich alles besser, sagt der 58-Jährige, der ursprünglich Programmierer war. Als Snopes im Jahr 1994 online ging, da war das Ziel, krude Zeitungsgeschichten zu entlarven. Wie zum Beispiel: "Frau bringt im Aufzug zehn Katzenbabys zur Welt!" "Wir haben unsere Nachrichten aus denselben Quellen bezogen: Es gab drei TV-Networks", blickt Mikkelson zurück. "Heute erhalten viele Menschen Nachrichten über die sozialen Netzwerke - nämlich das, was Freunde oder Verwandte dort teilen. Das Internet hat alles gleich gemacht. Im Netz gibt es keinen Torwächter mehr, der sagt, was wichtige und echte Nachrichten sind."