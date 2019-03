Russlands Parlament hat Gesetze zum Verbot von "Fake News" und gegen "Missachtung der staatlichen Macht" beschlossen. Sie sollen Schutz vor "Netz-Terroristen" bieten. Kritiker fühlen sich an Sowjetzeiten erinnert. Von Silvia Stöber, tagesschau.de Silvia Stöber, tagesschau.de @tavisupleba bei Twitter Steuert Russland auf eine Einschränkung der Meinungs- und Medienfreiheit wie zu Sowjetzeiten zu? Angesichts von Gesetzen zur "Missachtung der staatlichen Macht" und zum Verbot von "Fake News" im Internet, die die Duma nun beschloss, befürchten Kritiker dies. Den neuen Regelungen entsprechend können Gerichte "eklatante Respektlosigkeit" gegenüber der Gesellschaft, dem Land, gegen staatliche Symbole, die Verfassung oder die Behörden ahnden. Es drohen Geldstrafen. Wiederholte Beleidigungen können 15 Tage Gefängnis zur Folge haben. Was als "respektlos" gilt, ist dabei so vage formuliert, dass zum Beispiel auch Satire im Internet darunter fallen könnte.

Regierung sollte sich Kritik anhören Eingebracht hatte die Gesetzesänderungen Andrej Klischas von der Regierungspartei "Einiges Russland" bereits im Dezember. Er wies Vorwürfe der Zensur zurück. Der Vizeminister für Kommunikation, Alexej Wolin, bemängelte jedoch in der Zeitung "Wedomosti", Aufgabe der Regierung sei es, sich Kritik an ihrer Arbeit in Ruhe anzuhören. Der Anwalt Sergej Schwakin schrieb auf Facebook: Vor zwei Jahren habe er davon gesprochen, dass man sich Anekdoten bald nur noch in der Küche zuflüstern könne. Diese Prognose werde nun wahr. Schwakin nahm Bezug auf Sowjetzeiten, als man in den eigenen vier Wänden erst leise und dann in den 1980er-Jahren immer lauter über die Sowjetführung spottete. Mit der Mehrheit der Regierungspartei beschloss die Duma die Gesetze.