"Home-grown Terrorists" Zwar agierten viele Täter allein, in verschiedenen Fällen hätten aber Freunde oder Angehörige von den Absichten gewusst und diese ignoriert, toleriert oder in einigen Fällen sogar unterstützt. Viele Anschläge würden von "Home-grown Terrorists" verübt, stellt Europol zudem fest. Dabei handelt es sich um Personen, die in Europa geboren wurden oder hier bereits seit Längerem leben. Europol betont, dass viele Täter nur über ein rudimentäres Wissen über den Islam verfügten. Daher seien sie anfällig, durch radikale Propaganda, die sich auf selektiv ausgewählte religiöse Texte bezieht, manipuliert zu werden.

Mehr als 700 Verdächtige verhaftet Im Jahr 2017 wurden in der EU laut Europol insgesamt 705 Personen im Zusammenhang mit islamistischem Terror verhaftet: 354 davon wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. 120 Personen wurden wegen der Planung und 112 wegen der Vorbereitung einer Attacke verhaftet. In Frankreich waren es 373 Verdächtige, die verhaftet wurden, in Spanien 78, in Deutschland 52, in Belgien 50, in Österreich 46, in den Niederlanden 28 und in Italien 26 Personen.

Stichwaffen oder Fahrzeuge als Waffen Dass islamistische Anschläge in Europa oft von Einzeltätern ohne längere Planung verübt werden, zeigen auch die Tatwaffen: In vielen Fällen benutzen die Terroristen Stichwaffen oder sie setzten Fahrzeuge ein, um möglichst viele Menschen zu ermorden. Islamistische Anschläge in Europa folgen drei Mustern: wahllos werden möglichst viele Menschen getötet oder verletzt, Symbole des westlichen Lebensstils angegriffen oder Sicherheitskräfte als Vertreter des Staates attackiert. Neue Angriffe in der EU nach einem dieser Muster oder einer Kombination seien sehr wahrscheinlich, stellt Europol fest. Attacken auf Einrichtungen mit hohen Sachschäden seien die Ausnahme, weil sie nicht so eine große Betroffenheit in der Öffentlichkeit auslösten.