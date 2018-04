Nach Attacke in Toronto Was ist ein "Incel"?

Hass auf Frauen war mutmaßlich das Motiv für die Todesfahrt von Toronto. Der 25-jährige Täter erklärte, die "Incel-Rebellion" habe begonnen. Dahinter verbirgt sich eine Gruppe von Frauenhassern.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de, und Andrej Reisin, NDR

"Incel" ist eine Abkürzung für "involuntarily celibate" - Männer, die nach eigenen Angaben noch nie oder seit geraumer Zeit keine sexuelle Kontakte hatten - und unfreiwillig im Zölibat leben.

Wenige Minuten vor dem Verbrechen in Toronto hatte der Verdächtige Alek M. eine "kryptische" Facebook-Botschaft gepostet, die nahelege, dass er womöglich Teil einer Online-Gruppe frustrierter Männer war, teilte die Polizei mit. Ermittler Graham Gibson fügte auf einer Pressekonferenz hinzu, dass es sich bei den Toten und Verletzten überwiegend um Frauen gehandelt habe. Doch sei es zu früh, ein konkretes Motiv zu nennen.

Auf seinem mittlerweile offline gestellten Facebook-Konto würdigte M. laut der Polizei den Studenten Elliot Rodger, der 2014 nahe der Universität von Santa Barbara in Kalifornien sechs Menschen getötet und 13 verletzt hatte. Der damals 22-Jährige hatte in einem Video erklärt, er sei seit Jahren von Frauen abgewiesen worden - und er werde die Mädchen dafür bestrafen. Rodger hatte zudem laut "Spiegel" in einem Forum geschrieben: "Eines Tages werden die "Incel"s ihre wahre Stärke und Anzahl begreifen und das bedrückende, feministische System stürzen. Stell dir eine Welt vor, in der Frauen dich fürchten."