Wahrscheinlich Hunderte Fotos überprüft

ARD-faktenfinder: Sie überprüfen Bilder, die andere im Netz posten. Wie viele falsche haben Sie schon richtig gestellt?

Janne Ahlberg: Gute Frage. Ich zähle sie nicht. Wahrscheinlich Hunderte.

ARD-faktenfinder: Warum machen Sie das? Es hat sie niemand darum gebeten.

Ahlberg: Ich habe Anfang 2014 damit als Hobby angefangen. Damals habe ich auf Twitter ein Foto von angeblichen Blackwater-Söldner in der Ukraine gesehen. Ich fing an nachzuforschen und habe herausgefunden, dass es in Wahrheit ein bearbeitetes Foto eines Polizei-SWAT-Teams aus New Orleans war.

So begann ich, mich für Foto-Forensik, umgekehrte Bildersuche, Faktenchecken und so weiter zu interessieren. Weil das mit meiner eigentlichen Arbeit nicht so viel zu tun hat, habe ich dann 2015 mit „HoaxEye“ ein eigenes Twitter-Profil für den Kampf gegen Fälschungen aufgemacht. Ich möchte Tweet für Tweet darauf aufmerksam machen, wie sich Fakes und falsch beschriftete Fotos verbreiten. Meine Follower sind meine Motivation.

ARD-faktenfinder: Was ist denn Ihrer Meinung nach das Problem mit falschen Fotos und Bildunterschriften?

Ahlberg: Die Verfälschung von Geschichte macht mir Sorgen. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie eine Filmszene als echtes Foto des Mordes an John F. Kennedy verbreitet wird und dafür Hunderte oder Tausende Retweets erhält, befürchte ich, dass einige Leute das Bild als echt ansehen.

Und dann gab es die virale Geschichte über eine riesige Baby-Skulptur an einer Straße, die angeblich ein Mann für sein ungeborenes Kind errichtet hatte. Diese Story war populärer als die tatsächliche Entstehungsgeschichte.