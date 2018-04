Falsche Todesmeldungen verbreitet Hoaxer, so nennen sich die Verbreiter von Falschmeldungen in den sozialen Medien. Und Debenedetti ist weltweit einer der erfolgreichsten. Seine Falschmeldungen haben es in viele etablierte Medien weltweit geschafft. Besonders häufig wurden falsche Todesmeldungen aufgegriffen. So meldete Tommaso Debenedetti, der sich selbst im Netz in der Regel mit doppeltem s, also "Tommasso", schreibt, den Tod von Papst Benedikt XVI., von Fidel Castro oder des Schriftstellers Cormac McCarthy. Das Prinzip ist immer das gleiche: Er erstellt einen Twitter-Account einer bekannten Persönlichkeit, zum Beispiel des Erzbischofs von Salzburg, über den er irgendwann die Falschmeldung verbreitet. Oft dauert es nur 15 oder 20 Minuten, bis er enttarnt wird. Aber bis dahin hat die Meldung die Runde gemacht - auch weil viele Zeitungen, Fernsehsender, Radios den sozialen Medien zu viel Glauben schenken, wie Debenedetti erklärt: Das Problem ist: Sie werden heute fast wie eine Presseagentur gesehen. Die Journalisten beziehen sich, ich weiß nicht warum, auf Nachrichten, die bei Twitter gepostet werden, als wäre Twitter eine Presseagentur. In Wirklichkeit sind die sozialen Medien die unzuverlässigste, die unsicherste aller Presseagenturen, die es auf der Welt gibt. Wenn eine Nachricht auf Twitter oder Facebook erscheint, dann müssten, so denke ich, Journalisten als erstes verifizieren, ob es ein echter Account ist oder nicht. Makabres Geschäftsmodell Falsche Todesmeldung als Klickköder Morgan Freeman lebt - doch bereits mehrfach ist im Internet der Tod des US-Schauspielers fälschlicherweise vermeldet worden. Die Urheber haben meist finanzielle Motive. | mehr

Anonymität begünstigt Falschmeldungen Solange es keine effektiven Kontrollen in den sozialen Medien gebe, solange sich jeder dort anonym anmelden und falsche Identitäten annehmen könne, hätten es Falschmeldungen leicht, sagt er. Das liege auch an der Leichtgläubigkeit vieler Mediennutzer - und nicht zuletzt an der Arbeitsweise vieler Journalisten: Das Problem heute ist die Eile. Doch diese Schnelligkeit von heute, dieses ständige Aktualisieren, immer noch ein Update, noch eine Breaking News - dadurch entstehen kolossale Fehler. Sogar lächerliche Fehler. Wie kann man glauben, dass die Nachricht vom Tod eines emeritierten Papstes, bedeutend wie Benedikt XVI., nicht direkt von der vatikanischen Pressestelle kommt, nicht vom Kardinalstaatsekretär, sondern über Twitter? Und dennoch glauben die Leute das immer noch. Das sollte ein Alarmsignal für den Journalismus von heute sein. Und so ist ein Ende der Falschmeldungen nicht in Sicht. Debenedetti macht jedenfalls weiter - und hält Mediennutzern, sozialen Medien und Journalisten den Spiegel vor. Tomasso Debenedetti : der erfolgreiche Hoaxer hält Medien den Spiegel vor

Jan-Christoph Kitzler, ARD Rom

