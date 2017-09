Eine gebärende Frau erhält von ihrer Hebamme wertvolle Unterstützung - wenn sie eine findet. Viele haben die Geburtshilfe aus Kostengründen aufgegeben. Ein ganzer Berufsstand kämpft ums Überleben. Von Matthias Vorndran, mdr. Die Elterninitiative "Mother Hood", die sich bundesweit zum Thema Geburtshilfe engagiert, griff im Juli zu einem drastischen Mittel: In einer "Reisewarnung" riet sie schwangeren Frauen vom Urlaub in einigen Regionen Deutschlands ab. Denn eine sichere Schwangerschaftsversorgung und Geburtshilfe seien beispielsweise in Bayern, Berlin und in Küstennähe nicht mehr möglich. Das Medienecho war enorm und das Thema plötzlich wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Denn der Streit um die Vergütung für Hebammen schwelt schon lange - und mit ihm die Diskussion um die Zukunft des ganzen Berufsstandes. Eine Online-Petition mit dem Titel "Frauen brauchen Hebammen" hat bereits mehr als 107.000 Unterstützer.

Landkarte der Unterversorgung Noch liegen keine verlässlichen Zahlen vor, wie groß der Mangel an Hebammen und die damit verbundenen Belastungen für werdende Mütter wirklich ist. Aus diesem Grund hat der Deutsche Hebammenverband (DHV) auf seiner Website eine interaktive "Landkarte der Unterversorgung" veröffentlicht, in der Schwangere eintragen können, wann und wo sie keine Hebamme finden konnten. Das Ergebnis mit rund 14.000 gemeldeten Fällen (Stand September 2017) verdeutlicht das Problem: Eine Schwangere kann sich nicht darauf verlassen, eine Hebamme in der Nähe ihres Wohnortes zu finden. In manchen Regionen liegt die nächste Geburtsklinik 50 Kilometer weit entfernt.

Mehr Hebammen, aber … Branchenstatistiken zeichnen dabei auf den ersten Blick ein positives Bild: Die Zahl der in Deutschland tätigen Hebammen steigt. Laut einer Aufstellung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vom Februar 2017 ist die Zahl der in Kliniken festangestellten Hebammen von 1991 bis 2015 um 37 Prozent gestiegen, die der freiberuflich tätigen blieb in den vergangenen Jahren weitgehend stabil. Wie kommt es also zu dem oben beschriebenen Defizit?

Mehr als 7000 € für die Haftpflicht Einer der wichtigsten Punkte: die Berufshaftpflichtversicherung. Freiberufliche Hebammen müssen sie zwingend abschließen und enorm hohe Prämien bezahlen, vor allem, wenn sie auch Geburtshilfe anbieten. Der Grund dafür sind stark gestiegene Kosten für einzelne Schadensfälle, die medizinische, pflegerische und soziale Versorgung und lebenslange Einkommenssicherung der Geschädigten. Auch hohe Prozess- und Anwaltskosten spielen eine Rolle. Musste eine Hebamme im Jahr 1981 noch überschaubare 30,68 € für die Haftpflicht einkalkulieren, waren es nach der letzten Erhöhung im Juli 2017 bis zu 7.639 €. Zwar können Betroffene Zuschüsse beantragen, doch die reichen nach Ansicht der Hebammenverbände längst nicht aus, um die steigenden Kosten zu decken. Allein im Jahr 2010, so rechnet die Initiative "Hebammen für Deutschland" vor, stiegen die Versicherungsprämien um 55 Prozent, während die Vergütungen lediglich um 1,54 Prozent angehoben wurden. "Schon seit Jahren sehen wir unseren Berufsstand gefährdet, da sich die hohe Verantwortung und unser körperlich und emotional anstrengender Arbeitsalltag in keiner Weise in unserer Vergütung widerspiegeln", schrieben Hebammen aus Baden-Württemberg in einem offenen Brief an die Politik.

Lösungsansatz Haftungsfonds? Hebammen protestieren für eine Unterstützung in der Frage der Haftpflichtversicherung Der DHV befürchtet, dass die Versicherungsprämien bis zum Jahr 2020 auf über 9000 € im Jahr steigen könnten und fordert einen Haftungsfonds mit einer Haftungshöchstgrenze. Entsprechende Anträge der Linkspartei und der Grünen im Bundestag scheiterten jedoch im Mai 2016. Die Regierungsparteien verwiesen in der Debatte auf "viele versicherungsrechtliche und verfassungsrechtliche Probleme".

Gewinninteressen der Aktionäre? Der GKV-Spitzenverband vertritt die Interessen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland und ist der zuständige Verhandlungspartner für die Hebammen. Er verweist auf seiner Website auf die Chancen und Risiken der freiberuflichen Tätigkeit, die "individuell zu tragen" seien und weist die Verantwortung für die hohen Prämien von sich. Warum (…) jedes Jahr Steigerungen bis zu 20 Prozent nötig werden, kann/können nur der/die privaten Versicherungsanbieter sagen. Berichtet wird, dass angeblich die Schadenssummen zugenommen haben. Daten, die das belegen, liegen dem GKV-Spitzenverband nicht vor. Genauso könnten höhere Gewinninteressen der Aktionäre oder steigende Schadensfälle hinter den stetig steigenden Prämien stecken.