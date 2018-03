Studie zur Bundestagswahl 2017 "Viele kleine Fake News"

Von Schorndorf bis G20

In den ausgewählten Beispielfällen finden sich mehrere Meldungen, über die auch der ARD-faktenfinder seinerzeit berichtete und dabei richtig stellte: etwa die falsch wiedergegebene Aussage der Theologin Margot Käßmann auf dem Kirchentag in Berlin, die Falschmeldung der "Bild" über einen angeblich durch einen Böller erblindeten Polizisten beim G20-Gipfel in Hamburg oder die falschen Deutungen zu Gewalt und Flaschenwürfen auf einem Volksfest im baden-württembergischen Schorndorf. Darüber hinaus flossen aber auch Erkenntnisse über die Verbreitung von Satire-Nachrichten in die Auswertung ein: etwa zur Verbreitung der Falschnachricht des Künstlerkollektivs Peng, wonach Menschen per Online-Portal ihre Wahlstimme an nicht-wahlberechtigte Personen, beispielsweise Flüchtlinge, übertragen konnten.