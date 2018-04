Online-Handel Wie erkennt man Fake-Shops?

Die Seiten sind professionell aufgemacht und werben mit günstigen Angeboten. Der Kunde, der einen Artikel bestellt, muss ihn in der Regel per Vorkasse bezahlen. Das Produkt wird aber nicht geliefert, das Geld ist weg. In anderen Fällen liefert der Anbieter gefälschte Markenartikel oder minderwertige Ware.

Statt adidas heißen sie adldas, statt Siemens Sienens, statt Apple Appie - kleine Unterschiede, die der Kunde in der Adresszeile auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennt. Über den Link einer Werbeanzeige oder einer Preissuchmaschine gerät der Nutzer auf die Seite, die so aussieht, als gehöre sie zu einem namhaften Anbieter. Tatsächlich haben aber Betrüger eine bekannte real existierende Domain eines Webshops leicht abgeändert.

Wie kann ich mich schützen?

Oft reicht schon ein Anruf beim Online-Händler, um mehr Sicherheit zu bekommen. Wenn unter der angegebenen Nummer zu den Geschäftszeiten niemand abhebt oder ein Kontakt grundsätzlich nur per E-Mail möglich ist, dann sei dies verdächtig, so Verbraucherschützerin Scherer.

Gütesiegel sollen dem Kunden zudem helfen, Sicherheit zu bekommen. "Diese Siegel können aber auch gefälscht sein", warnt Scherer. Deshalb sollte man darauf achten, ob das Gütesiegel auch mit der Seite verlinkt ist, die die Zertifikate vergibt. Passiert beim Anklicken des Siegels nichts, ist es eventuell gefälscht.

Auch eine Gegenprobe beim Aussteller des Siegels ist möglich. Auf dessen Internetseite sollten alle eingetragenen Shops aufgelistet sein. Vertrauenswürdige Siegel findet der Nutzer auf der Seite Internet-Gütesiegel.

Die Verbraucherschützer raten dringend, nicht per Vorkasse oder per Überweisung zu bezahlen. Wenn keine Ware kommt, ist das Geld weg. Besser sei es, ein Produkt oder eine Dienstleistung per Rechnung zu bestellen - sie also erst nach erfolgreicher Lieferung zu bezahlen. Zweitbeste Möglichkeit sei die Lastschrift. "Diese können Verbraucher ohne weitere Begründung innerhalb von acht Wochen über die Bank zurückholen lassen. Bei der Zahlung per Kreditkarte ist der Aufwand der Rückholung deutlich höher, da die Banken regelmäßig den Nachweis der Anzeige bei der Polizei fordern", so Verbraucherschützerin Scherer.