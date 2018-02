Deepfakes Auf dem Weg in eine alternative Realität?

Im Netz kursiert derzeit ein manipulierter Film: Eine Frau zeigt die Deko ihrer Wohnung; im Wohnzimmer prangt ein Hakenkreuz an der Wand. Eine Fälschung. Solche und noch komplexere Deepfakes kann inzwischen jeder produzieren. Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Von Patrick Gensing, tagesschau.de Sie sind ein besonders perfides Mittel der Manipulation: Deepfakes. Dabei werden Videos verfälscht, sodass Personen oder Motive auftauchen, die in dem Originalmaterial gar nicht zu sehen sind. Deepfake setzt sich zusammen aus den englischen Begriffen Deep Learning und Fake - also tiefgehendes Lernen und gezielte Fälschung.

Angeblich Hakenkreuz als Wanddeko Ein aktuelles Beispiel: Der NDR zeigte eine Dokumentation über eine Familie; in dem Film präsentierte eine Frau ihre Wohnungsdekoration. Das Wohnzimmer verschönerte sie mit einem Wandbild, das sie selbst gemalt habe, wie sie in dem Film berichtet. Die Vorlage habe sie im Internet gefunden. Zu sehen ist ein Tribal-Motiv, wie man es beispielsweise von Tätowierungen kennt. So weit, so harmlos. Doch eine manipulierte Version des Videos zeigt die gleiche Sequenz - aber in der beschriebenen Szene ist nicht das Tribal-Motiv an der Wand zu sehen. Stattdessen prangt über dem Sofa ein Reichsadler mit Hakenkreuz. Ein Deepfake, der derzeit auf Facebook und WhatsApp verbreitet wird. Manipulierte Szene aus NDR-Dokumentation







Wer diese gefälschte Version sieht, erlebt scheinbar eine Frau, die Nazi-Symbole in ihr Wohnzimmer malt. Der NDR erstattete Anzeige gegen Unbekannt wegen der Manipulation.

Manipulation in Echtzeit Aber es sind noch viel komplexere Manipulationen möglich. So können Gesichter auf andere Personen montiert werden - inklusive der Mimik. Zwar wirken solche Fälschungen oft noch künstlich, doch der technische Fortschritt eröffnet auch auf diesem Gebiet immer neue Möglichkeiten. Im Silicon Valley arbeiten Entwickler daran, Gesichter hochauflösend zu rekonstruieren, um mit diesen Gesichtern dann zu arbeiten. Damit sollen dreidimensionale Avatare für virtuelle Welten geschaffen werden. Auch die Filmindustrie soll von der Software profitieren. Zudem entwickelten Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gemeinsam mit Partnern der Universität Stanford und des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken eine Technologie, mit der sich Mimik und Lippenbewegungen eines Menschen erfassen und auf das Videobild eines anderen übertragen lassen - in Echtzeit. In einem Vortrag erläuterte einer der Forscher bereits 2016 diese Technologie. Videomanipulation - Was ist noch echt?

tageschau24 14:00 Uhr, 22.02.2018, Maryam Bonakdar, NDR









Manipulationen leicht gemacht Die Fortschritte auf diesem Gebiet sind enorm: Mittlerweile gibt es eine entsprechende App kostenlos zum Herunterladen, diverse Computer-Magazine bieten sie auf ihren Seiten an. Bei Giga.de heißt es beispielsweise, mit dieser App bekomme man "eine leistungsstarke Anwendung, die euch in die Lage versetzt, Gesichter in Videos auszutauschen". Die Redaktion betont, dass die App nur für Unterhaltungszwecke gedacht sei: Keinesfalls dürfe man Gesichter von Personen ohne deren Einverständnis fälschen und veröffentlichen, da dies eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte darstelle und juristische Konsequenzen haben könne. Mit solchen Anwendungen sei eine neue Ära der Memes angebrochen, heißt es in Tutorials zu der Fake-App, denn deren Ergebnisse seien unglaublich realistisch.