Im TV-Duell vor der Wahl in Frankreich konfrontierte die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen ihren Kontrahenten Emmanuel Macron mit dem alten Vorwurf, ein heimliches Auslandskonto zu besitzen: "Ich hoffe, dass man nicht herausfinden wird, dass Sie ein Offshore-Konto auf den Bahamas haben." Damit trat sie in den sozialen Netzwerken eine Welle los - vor allem in den USA und Russland, weniger in Frankreich selbst.

Der Kommunikationswissenschaftler Nicolas Vanderbiest von der Katholischen Universität Löwen hat in einer Grafik dargestellt, wie sich der Hashtag #MacronGate und damit die unbestätigte Nachricht eines Offshore-Kontos Macrons auf Twitter verbreiteten. Die Kurve stieg ab 22 Uhr steil an und erreichte um Mitternacht, kurz nach Ende der Debatte, ihren Höhepunkt.

Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete mit Verweis auf Macrons Umfeld, die Unterschrift sei gefälscht. Am Donnerstag stellte dieser Strafanzeige gegen Unbekannt, unter anderem wegen "Fälschung" und "Verbreitung einer Falschnachricht". Im öffentlich-rechtlichen Hörfunk "Radio France" erklärte Macron, es seien typische Fake News : Le Pen lanciere Inhalte, die dann von ihren Truppen im Internet verbreitet würden. "Ich habe niemals ein Konto gehabt, in welchem Steuerparadies auch immer", sagte Macron im Interview.

Gerücht über Offshore-Konto verbreitet sich

Wie sich der Inhalt des Posts schließlich im Netz verbreitete, untersuchte die Huffington Post. Demnach griff die englischsprachige Webseite "Disobedient Media" den Inhalt auf und verarbeitete sie zu einem Text mit dem Titel "Dokumente weisen darauf hin, dass Emmanuel Macron in Steuerhinterziehungen verstrickt sein könnte". Die recht vage These des Artikels lautet: Dokumente könnten beweisen, dass Macron eine Strohfirma auf der karibischen Insel Nevis gegründet haben könnte und dass diese Firma eine Verbindung mit einer Bank gehabt haben könnte, die zuvor in Fälle von Steuerhinterziehung auf den Cayman Islands involviert war.

Wer die Kampagne gegen Macron danach weiter vorantrieb, will die Huffington Post auch wissen: So stellte sie fest, dass die Inhalte zunächst von Netzwerken geteilt wurden, die dem US-Präsidenten Donald Trump nahestehen und dann von Konten aufgegriffen wurden, die mit den russischen Medien "Sputnik" und "Russia Today" in Beziehung stehen. Mit dem Hashtag #MacronGate seien sie schließlich in Frankreich gelandet. Auf diese Verbindungen wies auch Kommunikationswissenschaftler Vanderbiest hin.

Das Umfeld Macrons kommt laut der Nachrichtenagentur AFP zu demselben Ergebnis: Die Fake News seien zunächst von Anhängern Trumps verbreitet worden und danach von Konten, die mit "Sputnik" und "Russia Today" in Verbindung gebracht werden.