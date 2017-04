Sogenannte "Fake News", also Halbwahrheiten, Gerüchte, Verschwörungstheorien oder auch Hass verbreiten sich in den Sozialen Medien besonders schnell. Die ARD-faktenfinder wollen solche Meldungen schneller und besser zu enttarnen. Bei der Tagesschau in Hamburg nahm das Team heute die Arbeit auf.