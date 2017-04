Ein im Rechtsstreit mit Facebook um ein Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel unterlegener Syrer verzichtet auf weitere Rechtsmittel. Über seinen Rechtsanwalt Chan-jo Jun ließ Anas Modamani mitteilen, er wolle sich auf seine Deutschprüfungen konzentrieren. "Außerdem ist der Prozess gefährlich für meine Familien in Syrien und in Deutschland", erklärte Madamani, dessen Selfie mit Merkel für zahlreiche verleumderische Falschmeldungen benutzt wurde.

Flüchtling muss Facebook-Anwälte nicht bezahlen

Verleumdung auf Facebook

Modamani hatte im September 2015 ein Selfie mit Kanzlerin Merkel gemacht, was wiederum auf einem Foto festgehalten ist. Dieses Bild wurde später für bei Facebook verbreitete Fotomontagen genutzt, in denen er mit Anschlägen und Verbrechen in Verbindung gebracht wurde. In einer dieser Montagen wurde er etwa fälschlicherweise als mutmaßlicher Täter nach einem Brandanschlag auf einen Obdachlosen in Berlin dargestellt. Nach der Würzburger Entscheidung muss Facebook nicht aktiv nach diesen Fake News suchen.