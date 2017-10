Facebook wertet seine Zusammenarbeit mit externen Faktenprüfern offenbar als Erfolg: Einer ersten Datenauswertung zufolge verlieren als Falschnachricht markierte Beiträge 80 Prozent ihrer Reichweite. Doch es gibt auch Kritik: Das Verfahren dauere zu lange.

Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de

Es ist nur eine kurze E-Mail, die der Chef der Facebook-Abteilung "News Partnership", Jason White, an die Kooperationspartner verschickte. Aber sie enthält zum ersten Mal Zahlen zur Anti-Fake-News-Kooperation des Unternehmens mit externen Faktenprüfern. Auf der Website des US-Medienunternehmens Buzzfeed ist die gesamte E-Mail nachzulesen.

Bislang hatte Facebook stets erklärt, dass ein Beitrag nach einer negativen Faktenprüfung deutlich weniger oft in die Timelines der User ausgespielt wird als zuvor. Demnach verhindert der Algorithmus, dass ein als Falschnachricht gekennzeichneter Beitrag im Netzwerk viral wird. Zahlen gab es dazu aber bislang nicht.

Über mehrere Wochen habe man die verfügbaren Daten sehr genau analysiert, heißt es nun in dem Schreiben von White. Nachdem Beiträge von externen Faktenprüfern als falsch markiert wurden habe man deren Reichweite um 80 Prozent reduzieren können.

We have been closely analyzing data over several weeks and have learned that once we receive a false rating from one of our fact checking partners, we are able to reduce future impressions on Facebook by 80 percent.