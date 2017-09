Zypern blockiert, die Türkei aber auch

Beispielhaft ist dabei Zypern, das per Vetorecht bestimmte Themen blockiert. Aber auch die Türkei stellt sich quer. Sie erkennt die Republik Zypern als Staat nicht an. Der Nordteil der Insel wurde 1974 von türkischen Truppen besetzt. Seitdem ist die Insel geteilt. Aus Diplomatenkreisen in Brüssel heißt es, in den Verhandlungen gebe es acht schwierige Kapitel mit "Zypern-Bezug", das heißt, hier weigere sich Ankara schlicht, die Regeln der Zollunion auch im Umgang mit dem EU-Mitglied Zypern zu befolgen. Dessen Zugang zu türkischen Häfen und Flughäfen will das Land ebenfalls nicht zulassen. Dieser Konflikt behindert in wichtigen Teilen die Verhandlungen.

Zypern

Probleme und Verzögerungen gibt es aber auch in anderen Bereichen. Immer wieder hat die EU-Kommission rasche Reformen angemahnt insbesondere mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte; auch der Minderheitenschutz ist ein Dauerthema. Außerdem verlangt sie in sensiblen Bereichen, wie "Justiz und Grundrechte" und "Justiz, Freiheit, Sicherheit" (Kapitel 23 und 24) sogenannte Benchmarks, das sind Aktionspläne, in denen eine Regierung genau darlegt, wie sie nötige Veränderungen umsetzen will. Und da hakt es offenbar.

Dass es auf Seiten der Türkei nicht voran geht, wird auch aus dem Fortschrittsbericht ersichtlich, den die EU einmal im Jahr erstellt. Dieser prüft, wie sich die Verhandlungen mit einem Beitrittskandidaten entwickeln. 2016 bescheinigte der zuständige EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn dem Land gravierende Rückschritte; besonders in den Bereichen Meinungsfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und Menschenrechte.