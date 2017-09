Politische Stimmung Gefahr der Einflussnahme bleibt

Bis die Bundesregierung gebildet ist, vergehen wohl Wochen politischer Unsicherheit. Auch danach könnte eine Koalition mit einer geschwächten Kanzlerin und der AfD im Bundestag anfällig für Einflussnahme sein, die im Wahlkampf ausblieb. Von Silvia Stöber, tagesschau.de Autorin Silvia Stöber, tagesschau.de @tavisupleba bei Twitter "Keine Berichte über russische Einflussnahme", schrieb der russische Politikexperte Dmitri Trenin am Tag nach der Bundestagswahl auf Twitter. "Das schafft eine günstige Atmosphäre für neue Versuche, die bilateralen Beziehungen zu verbessern." Aus den Worten mag die Hoffnung vieler in Moskau gesprochen haben, endlich Spannungen abzubauen. Sie liefern auch eine mögliche Erklärung dafür, warum ein groß angelegter Angriff ausblieb, der die Stimmung während des Wahlkampfs verändert hätte. Dmitri Trenin @DmitriTrenin No reports of Russian meddling in the German elections creates a favorable atmosphere for fresh attempts to improve bilateral relations. Twitter 25.09.2017 11:07 Uhr via Nach dem Cyberangriff auf den Bundestag 2015 und dem Fall "Lisa" waren Behörden, Medien und andere Organisationen sensibilisiert und warteten geradezu auf Angriffe, die sich nach Russland zurückführen lassen könnten. Doch bereits der Vorwurf der Einmischung in den Wahlkampf der USA und Frankreichs hatte sich für Russlands Ansehen und internationale Position als nachteilig erwiesen. So weist Russland denn auch mit Vehemenz jede Behauptung einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten zurück. Es gebe kein einziges Gerichtsurteil, das dies belege, lautet ein Argument. Die Enthüllungsplattform Wikileaks wiederum, der vorgeworfen worden war, nie Dokumente über Russland zu verbreiten und womöglich in Verbindung zu Moskau zu stehen, veröffentlichte wie zum Gegenbeweis am 20. September "Spy Files Russia". Es handelte sich um technische Dokumente einer Firma, die Überwachungsausrüstung herstellt. Der Inhalt jedoch sagt wenig Neues über das Überwachungsprogramm, das in Russland eingesetzt wird.

Einflussnahme im eigenen Land verhindern Belege einer Einflussnahme im Ausland würden sich gerade jetzt für die russische Führung schlecht machen - ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Russland. Schon jetzt versucht sie im eigenen Land alles zu unterbinden, was die Bürger von außen in ihrer Meinung beeinflussen könnte. Der Föderationsrat, eine Kammer des russischen Parlaments, will per Gesetz "Einmischung in innere Angelegenheiten" unter Strafe stellen. Die Kommunikationsbehörde Roskomnadsor drohte damit, Facebook zu blockieren, wenn die Firma ihre Server nicht nach Russland verlege. Die Russische Gesellschaftskammer, ein staatsnahes Gremium, das die Gesellschaft repräsentieren soll, schlug unter anderem ein Internetportal zur Bekämpfung ausländischer Propaganda vor - um nur drei Beispiele zu nennen. Eine "Einmischung in innere Angelegenheiten" will die Führung scheinbar um jeden Preis vermeiden.

Eine berechenbare Kanzlerin Dabei sagt die Erfahrung aus dem französischen Wahlkampf, dass eine wirksame Beeinflussung der Bürger eine genaue Kenntnis von Kultur und Gepflogenheiten erfordert. Gerüchte, Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron habe einen Liebhaber, schadeten seinem Ansehen jedenfalls nicht. Ebenso fraglich wäre, ob etwa Material über Merkel viel hätte ausrichten können. Ohnehin ist es gut möglich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin mit einer zumindest in der Außenpolitik berechenbaren Kanzlerin Vorlieb nehmen will. Er selbst hatte einmal gesagt: "Angela und ich kennen uns schon lange. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, aber wir haben auch viel gemeinsam."

Schüren von Ängsten Merkel unterstützt das Ostsee-Pipeline-Projekt "Nord Stream 2". Bei einem anderen für Russland wichtigen Thema, könnte es sich als vorteilhaft erweisen, dass die Union geschwächt aus der Wahl hervorging und Merkel auch aus den eigenen Reihen stärker unter Druck gerät: Es geht um die Sanktionen wegen der Annexion der Krim und des Krieges in der Ostukraine. Merkel steht dazu, aber nur die Grünen untertützen ihre Position in der Schärfe. Sogar aus der CSU und FDP kommen Forderungen, Russland nachzugeben. Mit dem Schüren von Ängsten gewann die AfD Stimmen. Politische Debatten könnte sie erschweren. Die notwendige Debatte über die Außen-, Sicherheits- und Finanzpolitik Deutschlands in Europa und darüber hinaus - wie der Umgang mit Russland, eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten, militärisches Engagement im Rahmen der NATO, die Zukunft der EU und des Euro - wird durch die AfD im Bundestag nicht einfacher. Wie im Wahlkampf beim Thema Flüchtlingspolitik und innere Sicherheit würde auch bei diesen Themen das Schüren von Ängsten eine sachliche Debatte erheblich erschweren. In der EU gerät die Bundesregierung unter Druck durch nationalistisch getrimmte Debatten gegen Deutschland, zum Beispiel in Polen oder Ungarn. Zumindest unterschwellig forciert werden sie durch Desinformationen auf Webseiten, die teils nachgewiesenermaßen in Verbindung zu Russland stehen.