Künstlergruppe narrt Medien Falsche Gefühle in der CDU

Das Künstler-Kollektiv "Peng!" hat schon mehrmals für große Aufmerksamkeit gesorgt. Nun fielen internationale Medien auf eine "Peng!"-Aktion herein und berichteten über eine vermeintliche Kampagne gegen Waffenexporte. Titel: "CDU mit Gefühl!"

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

"Die christliche Wählerbasis der CDU fordert Kanzlerin Angela Merkel auf, einen Verzicht von Kleinwaffenexporten in Deutschland durchzusetzen." So steht es auf der Webseite der Initiative "CDU. Mit. Gefühl." Und weiter:

Deutschlands Rolle in der Produktion und Ausfuhr von Kriegsgerät stellt für unsere Gesellschaft und uns Christen in ihr ein Dilemma dar. Das beliebte Argument "wenn wir nicht liefern, liefern andere" sollte uns nicht unseren moralischen Kompass verlieren lassen.

In einem Video erklärt Brigitte Ebersbach, Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Schwenke, warum sich die Partei für ein Verbot von Kleinwaffenexporten einsetzen sollte. Ebersbach, nach eigenen Angaben zweifache Mutter, ist in dem Filmbeitrag zu sehen, wie sie in einer evangelischen Friedensgruppe mit anderen Bürgern diskutiert. Das Video endet mit einem Appell an das Mitgefühl von Kanzlerin Angela Merkel - für eine "CDU mit Gefühl".

Der Haken an der Geschichte: Sie stimmt nicht. Weder existiert ein CDU-Ortsverband in Schwenke in Nordrhein-Westfalen, noch eine entsprechende Vorsitzende mit dem Namen Brigitte Ebersbach. Auf Twitter bekannte sich die Künstlergruppe "Peng!" zu der Fälschung.

Die Aktion war gründlich vorbereitet worden. Die Webseite zu der Aktion wurde bei der Domain-Registrierstelle Denic am 21. Februar 2017 angemeldet - im Namen von Brigitte Ebersbach von der CDU Schwenke. Auch eine Seite der CDU-Schwenke findet sich im Netz - vom Design angepasst an andere CDU-Seiten. Und auch bei Facebook ist die vermeintliche Lokalpolitikerin vertreten - mit 90 Freunden und persönlichen Fotos wirkt ihr Profil auf den ersten Blick durchaus authentisch. Der Facebook-Auftritt der "CDU Schwenke" kann hingegen nur wenig Inhalt bieten.