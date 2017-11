Rechte Straftaten in Brandenburg Falsches Spiel mit Statistiken

Die AfD behauptete damals, in Brandenburg würden Vorfälle, bei denen die rechtsextreme Motivation nicht erwiesen ist, in der Statistik dennoch als rechtsextrem gewertet. Die Partei bezog sich dabei auf Äußerungen von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der RBB hatte berichtet, in Brandenburg habe es hinsichtlich der Erhebung rechtsextremer Straftaten Änderungen gegeben. "Bei der Polizei wird jeder Übergriff, bei dem nicht erwiesen ist, dass er keine rechtsextreme Motivation hat, in die Statistik hineingezählt."

"Als hochgradig skandalös bewertet die AfD-Fraktion den Umgang der Landesregierung mit Statistiken über den Rechtsextremismus in Brandenburg." - So leitete Andreas Kalbitz von der AfD im September 2016 eine Pressemitteilung ein, die bis heute in Online-Kommentaren immer wieder verlinkt wird. So beispielsweise vergangene Woche in Kommentaren auf der Facebook-Seite der tagesschau, als es um Kriminalitätsstatistiken ging.

Die AfD-Fraktion in Brandenburg behauptete bereits vor einem Jahr, in dem Bundesland würden rechtsextreme Straftaten aufgebauscht. Das Innenministerium widersprach der Darstellung bereits mehrfach, doch der Vorwurf der AfD taucht immer wieder auf.

„Das wollte die AfD falsch verstehen“

Die AfD interpretierte diese Äußerung so, dass sämtliche ungeklärte Übergriffe automatisch in den Bereich politisch motiviert Kriminalität (PMK) rechts einfließen würden. Dies sei aber falsch, wie das Innenministerium in Potsdam auf Anfrage des ARD-faktenfinders betont. Man habe diese Behauptung bereits im vergangenen Jahr mehrfach klarstellen müssen, so ein Sprecher.

"Der Ministerpräsident meinte, dass alle unklaren Fälle zunächst in die Prüfung gehen und damit statistisch erfasst wird, ob politische Motivation - egal aus welcher Richtung - eine Rolle spielt", erklärte der Sprecher. Dann erst werde zugeordnet.

Lässt sich keine Zuordnung begründen, geht der Fall aus der Statistik wieder raus.

Das bedeute "natürlich nicht, dass das automatisch der PMK rechts zugeordnet wird", so der Sprecher weiter. Das habe die AfD falsch verstehen wollen, um Verwirrung zu stiften. Eine Anfrage in der Sache habe die AfD nicht an das Ministerium gestellt.

Die Übergriffe, deren Motivation nicht geklärt ist, fließen also nicht automatisch in die Statistik für rechte Delikte. Dennoch steht genau dies bis heute auf den Seiten der AfD-Fraktion in Brandenburg – und wird im Netz immer wieder zitiert.