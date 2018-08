BWM ruft wegen Brandgefahr in Europa 324.000 Autos zurück. In Deutschland sind laut einem Medienbericht 96.000 Fahrzeuge betroffen.

Autobauer BMW ruft in Europa 324.000 Fahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr zurück. In Einzelfällen könne Glykol aus dem Kühler der Abgasrückführung austreten und sich in den heißen Abgasen zusammen mit Ölrückständen entzünden, teilte das Unternehmen mit. Die Abgasrückführung ist eine Methode zur Reduzierung der Stickoxidabgase in Dieselmotoren.

In Deutschland sind laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 96.000 Autos betroffen.

Die betroffenen Autohalter würden ab nächster Woche angeschrieben. Fehlerhafte Teile würden dann in der Werkstatt ausgetauscht.