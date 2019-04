Österreich Strache und der "Bevölkerungsaustausch"

Auf den Einwand, dass "Bevölkerungsaustausch" ein Schlagwort der rechtsextremen Szene sei, entgegnet der FPÖ-Politiker: "Das ist ein Begriff der Realität. Wir wollen nicht zur Minderheit in der eigenen Heimat werden."

Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat in der "Kronen-Zeitung" den "Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch" als ein zentrales Ziel seiner Partei bezeichnet: Die FPÖ gehe "den Weg für unser Heimatland Österreich, den Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch, konsequent weiter, wie es die Menschen von uns auch erwarten."

In Europa läuft gerade ein Bevölkerungswechsel. Teilweise deswegen, damit Spekulanten, wie Soros selbst einer ist, viel Geld verdienen können. Sie möchten Europa zerstören, weil sie sich davon große Profite erhoffen. Anderseits haben sie auch ideologische Motive. Sie glauben an ein multikulturelles Europa, sie mögen das christliche Europa nicht, sie mögen die christlichen Traditionen Europas nicht, und sie mögen Christen nicht.

Die Verschwörungstheorie umfasst somit rassistische Ressentiments gegen Migranten, vor allem aus muslimischen Ländern - aber auch eine Komponente, die an klassische antisemitische Legenden anknüpft, nach denen jüdische Finanzspekulanten die Völker Europas zerstören wollten.

Die Zeitung " Der Standard " weist darauf hin, dass bereits in den 1950er-Jahren unter Rechtsextremen die Idee florierte, dass die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs Schwarze und "Mongolen" nach Europa schickten, um die Bevölkerung zu ersetzen. Auch in Deutschland gibt es seit mehr als 100 Jahren eine Untergangsliteratur, die immer wieder das Aussterben des deutschen Volks prophezeit.

Die Legende vom "großen Austausch" stammt - wie auch andere extrem rechte Theorien - aus Frankreich. 2012 wurde dort ein Buch mit dem Titel veröffentlicht. Bereits 1973 war eine Novelle mit einer ähnlichen Botschaft publiziert worden, die bis heute in rechten Kreisen äußerst populär ist.

Als Synonyme für "Bevölkerungsaustausch" kursieren Begriffe wie "Großer Austausch": Der rechtsextreme Attentäter von Christchurch nannte sein "Manifest", in dem er die rassistischen Motive für seinen Terroranschlag darlegte, "The great replacement". Die "Identitäre Bewegung" (IB) benutzt den Begriff "Großer Austausch" als zentrales Schlagwort für ihre Kampagnen. Dementsprechend lobte der IB-Aktivist Martin Sellner die Wortwahl Straches in den höchsten Tönen.

Bevölkerung in Österreich nach Geburtsland

Die mit Abstand größte Gruppe von Ausländern wurden demnach in Deutschland geboren: Die Zahl stieg zwischen 2002 und 2019 von 140.000 auf 232.000. Aus Bosnien-Herzegowina stammen 168.000 Menschen, aus der Türkei knapp 160.000.

Von den derzeit etwa zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich stammen die meisten Personen aus EU-Staaten, aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei.

Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund ist den Angaben zufolge seit 2008 von 17,4 Prozent auf 23,3 Prozent gestiegen. Ein Migrationshintergrund liegt der Definition zufolge vor, wenn beide Elternteile im Ausland geboren wurden. Dabei wird noch unterschieden zwischen Angehörigen der Ersten Generation, die selbst im Ausland geboren wurden, und Personen der Zweiten Generation, die in Österreich zur Welt gekommen sind.

Zuwanderung verläuft wellenförmig

Die Daten zeigen, dass Migration zumeist nicht gleichmäßig verläuft. Insbesondere aus dem Irak und Syrien stiegen die Zahlen nach 2014 sprunghaft an; genau wie in den 1990er-Jahren zahlreiche Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen waren. Auch dies spricht gegen eine Steuerung der Migration, wie sie in der Verschwörungslegende behauptet wird.

Die Theorie von einem angeblichen "Bevölkerungsaustausch" bezieht sich zudem auf "kulturfremde" Ausländer, wer damit konkret gemeint ist, wird allerdings nicht eindeutig klar. Oft wird in diesem Kontext auf Menschen aus Afrika und den arabischen Staaten verwiesen. Rechnet man beispielsweise alle Menschen in Österreich zusammen, die in Asien und Afrika geboren wurden, kommt man auf weniger als 300.000 Personen.