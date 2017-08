Terror in Barcelona Trump provoziert mit falscher Legende

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlag in Barcelona mit einem Tweet für Empörung gesorgt, in dem er an eine Massenexekution von Muslimen auf den Philippinen erinnert. Doch die hat nie stattgefunden. Matthias Vorndran, MDR Von Matthias Vorndran, mdr, und Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington Die Meldungen aus Katalonien waren nur wenige Stunden alt, da wandte sich Donald Trump per Twitter an die Welt. Zunächst verurteilte er den Terror, sprach den Spaniern Mut zu und kündigte Hilfe an. Doch 45 Minuten später meldete er sich erneut zu Wort und brachte die aktuellen Ereignisse mit einer Legende aus der Zeit des spanisch-amerikansichen Krieges in Verbindung. "Lest nach, was US-General Pershing mit Terroristen gemacht hat, nachdem er sie gefangen hat. Danach gab es 35 Jahre keinen radikal-islamistischen Terror mehr!" Trump erntete umgehend Empörung für sein Statement. Der Präsident, so kritisierten zahlreiche US-Medien, glorifiziere die Hinrichtung Gefangener, während die Welt noch um die Toten trauere.

Was geschah auf den Philippinen? US-General John J. Pershing am 11.11.1942 Die Geschichte, auf die Trump zum wiederholten Mal Bezug nimmt, soll sich nach der Legende nach 1911 zur Zeit der Aufstandes der muslimischen Moros gegen die US-Kolonialregierung auf den Philippinen ereignet haben. US-Befehlshaber John J. Pershing habe damals, so eine Version der Geschichte, 50 Moro-Rebellen gefangengenommen und bis auf einen exekutiert. Dabei seien in Schweineblut getauchte Patronen verwendet worden, um den muslimischen Hinrichtungsopfern dadurch den Zugang zum Paradies zu verwehren. Dem einzigen Überlebenden sei hinterher befohlen worden, die Nachricht zu verbreiten. In einer anderen Version seien die Toten bei ihrer Bestattung mit den Innereien von Schweinen bedeckt worden.

Legende gilt als widerlegt Wie die New York Times berichtet, tauchte dieser Mythos zum ersten Mal in der Zeit um den 11. September 2001 in Internet-Foren und Kettenbriefen auf. Trump griff sie auf einer Wahlveranstaltung im Februar 2016 in einer Rede auf und zeigte sich überzeugt, dass ein solches Vorgehen auch heute islamische Terroristen abschrecken würde. Die US-amerikanische Faktenchecker-Website "PolitiFact" nahm sich daraufhin der Legende an und interviewte mehrere Historiker zum Wahrheitsgehalt. Das Ergebnis: Die Geschichtswissenschaft kennt keine belastbaren Belege für die Behauptungen. "Die Geschichte ist eine Erfindung und gilt seit langem als nicht glaubhaft." zitiert PolitiFact den texanischen Historiker Brian McAllister Linn. "Ich bin verwundert, dass sie immer noch die Runde macht." Zwar gebe es vereinzelte Berichte von auf den Philippinen stationierten US-Soldaten, die von solchen Misshandlungen erzählen. Doch die, so der Geschichtswissenschaftler David J. Silbey von der Cornell University, seien Jahrzehnte nach den Ereignissen verfasst worden und wichen stark von Trumps Version ab. Historische Analysen hätten außerdem gezeigt, dass Pershing im Konflikt mit den Moros deutlich stärker auf Frieden gesetzt habe als seine Vorgänger.

Auch Trumps Schlussfolgerung nicht haltbar Selbst wenn die Geschichte wahr sei, merkt Michael H. Hunt von der University of North Carolina an, sei Trumps Behauptung, es habe seitdem auf den Philippinen lange keinen islamistischen Terror mehr gegeben, falsch. Die Region leide vielmehr bis in die Gegenwart unter dauerhafter Unruhe.