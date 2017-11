Die Geschichte begann vor drei Wochen, nachdem die "Washington Post" gerade die Berichte mehrerer Frauen veröffentlicht hatte, die als Minderjährige sexuell belästigt wurden: vom damals über 30-jährigen Roy Moore, der heute als erzkonservativer Kandidat aus Alabama in den Senat gewählt werden will. Eine Frau namens Jaime Phillips meldete sich bei der "Washington Post" und behauptete, Roy Moore habe sie als 15-Jährige geschwängert und zu einer Abtreibung gezwungen.

Im Fokus: "Project Veritas"

Am Montag beobachtete ein Reporter jedoch, dass die Frau das Büro von "Project Veritas" in New York betrat. "Project Veritas" ("Projekt Wahrheit") ist eine spendenfinanzierte Organisation, deren Ziel es ist, die Berichterstattung der Mainstream-Medien als falsch und zu linkslastig zu entlarven. 2016 erhielt die Organisation Spenden in Höhe von 4,5 Millionen Dollar, darunter nach Angaben von US-Medien auch 10.000 Dollar der Trump-Stiftung. Die knapp 40 Beschäftigten arbeiten unter anderem mit Tarn-Identitäten und verdeckten Aufnahmen.

Der Gründer von "Project Veritas", James O'Keefe, und weitere Mitarbeiter sind deshalb bereits vorbestraft. Als O'Keefe von einem Reporter der "Washington Post" angesprochen wird, weicht er aus: "Arbeitet Jaime Phillips für 'Project Veritas? Habt Ihr Sie geschickt, um sich der 'Post' gegenüber als Opfer von Roy Moore auszugeben?" "Ich hab's eilig", antwortete O'Keefe, "aber ich werde mich melden". Was jedoch nicht geschah. Auch alle weiteren Anfragen der "Washington Post" ließ "Project Veritas" unbeantwortet.