Die Internet-Plattform YouTube hat in den USA damit begonnen, Nachrichten zu markieren, hinter denen Regierungen als Geldgeber stehen. Kommt die Kennzeichnung bald auch in Europa? Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles Die Tech-Unternehmen im Silicon Valley stehen unter Druck: Die Politik in Washington will ihnen jetzt offenbar genauer auf die Finger schauen. Einer russischen Trollfabrik war es während des US-Wahlkampfs 2016 gelungen, auf Facebook gefakte Nachrichten zu verbreiten. Und zwar tausendfach. Bei Facebook schlug niemand Alarm, das soziale Netzwerk ließ die Nachrichtenfälscher aus Sankt Petersburg, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im Auftrag des Kreml handelten, unkontrolliert gewähren. Ihr Ziel: Die Wähler in den USA gegeneinander aufzustacheln. Russische Anzeigen in den USA Spalten und polarisieren In Washington sind Facebook-Anzeigen präsentiert worden, die von Russland aus geschaltet wurden. Die Inhalte sollen spalten und polarisieren. Von Patrick Gensing. | mehr Es sollte Hass geschürt werden. Hillary Clinton wurde übrigens negativ dargestellt, während Donald Trump von den russischen Fake-News-Machern gelobt wurde. Nach jüngsten Berechnungen konnten so rund 150 Millionen Menschen erreicht werden.

Reformen angekündigt Diese Achtlosigkeit im Umgang mit gefälschten Nachrichten und Hassreden scheint sich nun für die Tech-Unternehmen des Silicon Valley zu rächen. Nicht nur bei Facebook hat man Reformen angekündigt. Auch bei Twitter und der Google Tochter YouTube, der größten freien Videoplattform der Welt, will man jetzt Inhalte besser prüfen. Den Tech-Unternehmen ist es offenbar wichtig, den Politikern in Washington möglichst zuvorzukommen, damit diese nicht selbst Gesetze gegen die Unternehmen veranlassen. Anders als in Deutschland gibt es in den USA zum Beispiel kein Gesetz gegen Hate Speech. Doch genau das fürchten Facebook, Google, Twitter und Co.