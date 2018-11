Die Behauptung, der UN-Migrationspakt untergrabe die nationale Souveränität, tauchte zuerst in rechten US-Medien auf. Die AfD entdeckte das Abkommen im Frühjahr für sich. Nun beschäftigt sich der Bundestag erneut mit dem Thema. Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder Die Vorbehalte gegen den UN-Migrationspakt beschäftigen die Öffentlichkeit seit Wochen. Mittlerweile haben eine ganze Reihe von Staaten erklärt, sie wollten das Abkommen nicht mehr unterstützen. Damit folgen sie einer Entscheidung von US-Präsident Donald Trump vom Dezember 2017. Diese Entscheidung soll laut übereinstimmenden Medienberichten gegen den Willen von der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, gefallen sein.

Transparenter Prozess Im September 2017 meldete "Breitbart" dann, das italienische Außenministerium habe eingeräumt, dass die internationale Gemeinschaft "daran arbeitet, einen globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration zu entwickeln". Damit wurde der Eindruck erweckt, das Abkommen sollte im Geheimen ausgehandelt werden. Tatsächlich war der Prozess transparent: Die Absicht war in der "New Yorker Erklärung" formuliert worden. Dort hieß es, es sollten Verhandlungen beginnen, um einen globalen Pakt auf den Weg zu bringen, mit dem Migration sicher und geregelt werden soll. Die UN-Vollversammlung nahm die New Yorker Erklärung am 19. September 2016 an. Der Vorgang an sich und die entsprechenden Dokumente sind öffentlich und einsehbar, zudem wurde in der Resolution festgelegt, dass der weitere Prozess ebenfalls transparent sein müsse. Das geplante Abkommen war also nie geheim, so wie "Breitbart" es suggerierte.

Kaum Interesse in Deutschland In Deutschland spielte das Thema zu dieser Zeit kaum eine Rolle. Das Auswärtige Amt thematisierte das Vorhaben im Dezember 2017, um die "wichtigen" deutschen Impulse zu betonen. Im Frühjahr 2018 diskutierte das EU-Parlament über das Abkommen. Die "Wiener Zeitung" berichtete von einer "verhaltenen Debatte". EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos erklärte demnach, 27 der 28 EU-Staaten würden den Migrationspakt unterstützen.