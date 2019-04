Geburtsort des Vaters Trumps Lügen über seine Herkunft

Mehrfach hat US-Präsident Trump bereits behauptet, sein Vater sei in Deutschland geboren worden. Vor Jahren hatte Trump angegeben, seine Familie stamme aus Schweden. Beide Aussagen sind falsch. Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder Wenn es in der Politik um Deutschland geht, hat US-Präsident Donald Trump bereits mehrfach seine Verbundenheit mit dem Land betont. Er habe einen großen Respekt vor dem Deutschland, sagte Trump am 2. April. Und weiter: Sein Vater sei Deutscher gewesen, geboren an einem wundervollen Ort in Deutschland. Doch diese Aussage ist falsch, wie verschiedene Faktenchecker dokumentierten. Politifact bezieht sich dabei auf die Autorin Gwenda Blair, die ein Buch über die Familie Trumps geschrieben hat. Darin heißt es, Friedrich Trump, der Großvater von Donald, sei 1885 aus Deutschland ausgewandert. Deswegen sei der damals 16-Jährige nicht ins deutsche Militär eingezogen worden. Friedrich Trump stammte aus Kallstadt an der Weinstraße - genau wie Johann Heinrich Heinz, Vater des Heinz-Ketchup-Firmengründers Henry John Heinz. Über Karlstadt gibt es sogar einen Film, der sich auf die Spurensuche der berühmten Familien begibt. Wegen seiner Frau Elisabeth Christ, eine Nachbarin aus Kallstadt, kehrte Trumps Großvater noch einmal zurück nach Deutschland. Doch er galt als Wehrdienstflüchtling - und daher verbannten die Behörden Friedrich Trump vom bayerischen Staatsgebiet, wie Unterlagen belegen: Am 1. Juli 1905 verließen die Trumps von Hamburg aus endgültig Deutschland. Drei Monate später kam Frederick Trump, der Vater von Donald Trump, auf die Welt - und zwar in New York. Dort wurde er als Immobilien-Unternehmer zum Multimillionär. In den 1970er-Jahren übergab er die Geschäftsführung seinem Sohn Donald, im Jahr 1999 starb Fred Trump. Fred und Donald Trump gemeinsam mit Don King im Jahr 1987.