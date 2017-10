Wem sind die Erfolge gegen den "Islamischen Staat" zu verdanken? Darüber wird in den USA derzeit diskutiert. Nach der Befreiung von Rakka, der einstigen IS-Hochburg in Syrien, sieht sich US-Präsident Trump als Vater des Sieges. Zu Recht?

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Vielleicht ist es der Mangel an anderen vorzeigbaren Erfolgen, der US-Präsident Donald Trump antreibt: Seit einigen Tagen wird er nicht müde, zwei Entwicklungen als seine persönlichen Erfolge zu loben. Erstens boome seit seinem Wahlsieg der Aktienmarkt. Und zweitens implodiere der Islamische Staat - dank seiner robusteren Strategie im Kampf gegen die Terrormiliz.

Im Interview mit dem Radiomoderator Chris Plante bezeichnete Trump den Fall von Rakka, der inoffiziellen Hauptstadt des IS, als seinen Erfolg:

Ich habe die Einsatzregeln unseres Kampfes total verändert. Ich habe unser Militär total verändert. Ich habe die Herangehensweise unseres Militärs total verändert. Und sie haben es großartig gemacht.

Die Terrormiliz IS implodiere derzeit in einer Weise, so Trump, wie "das noch niemand erlebt" habe. Auf die Frage des Radiomoderators, warum das nicht schon vorher passiert sei, betonte Trump: "Weil es noch nicht Trump als Präsident gab."

Fakt ist, dass die beiden Hochburgen des IS in Trumps Amtszeit gefallen sind: Mossul im Irak wurde im Juli befreit, und nun folgt Rakka in Syrien. Fakt ist auch, dass Trump nach seinem Amtsantritt die Einsatzregeln für das US-Militär verändert hat. Schon im Wahlkampf hatte Trump dem damaligen Präsidenten Barack Obama vorgeworfen, dem US-Militär zu viele Fesseln im Kampf gegen den IS anzulegen. Dagegen werde er als Präsident den IS "zur Hölle bomben" lassen.

Reklamiert die Erfolge gegen den IS für sich: Donald Trump.

Tatsächlich gab Trump dem Militär deutlich mehr Spielraum für eigene Entscheidungen als Obama, dem Kritiker vorwarfen, er beaufsichtige das Militär in detailversessener Feinsteuerung. Trumps Verteidigungsminister James Mattis verkündete die Änderungen im Mai: "Wir werden keine langsamen Entscheidungsprozesse mehr haben, weil Washington taktische Schritte im Bodenkampf autorisieren muss."

Sowohl Präsident Trump als auch er als Verteidigungsminister seien entschlossen, den Militärs vor Ort mehr Freiraum in ihren Entscheidungen zu gewähren: "Ich habe absolutes Vertrauen in unsere Befehlshaber vor Ort, ebenso unser Präsident. Deshalb hat er diese Autorität an mich delegiert, mit der Möglichkeit, sie weiter zu delegieren. Und vor Ort machen sie davon robusten Gebrauch."