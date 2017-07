Dabei war Trump Jr. vor der Begegnung viel versprochen worden: Die Anwältin habe Material, das für seinen Vater sehr nützlich wäre und kompromittierende Informationen über dessen demokratische Konkurrentin Hillary Clinton enthalte. Es sei Teil der Unterstützung Russlands und seiner Regierung für Mr. Trump - so stand es in einer E-Mail, die Trump Jr. sechs Tage vor dem Treffen erhalten hatte.

Der russische Geschäftsmann Aras Agarlov (links), Gabriela Isler aus Venezuela und Donald Trump am 10. November 2013 in Moskau

Die Crocus Group ist darüber hinaus Generalunternehmer zweier Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018, einem wichtigen Prestigeprojekt für Russlands Präsident Wladimir Putin. Zudem organisierte die Crocus Group 2013 in Moskau den Schönheitswettbewerb Miss Universe - gemeinsam mit Donald Trump, der zu diesem Anlass in die russische Hauptstadt reiste.

Weselnizkaja hatte ein Anliegen: Die Treffen hätten im Zusammenhang mit ihrem Engagement gegen das in den USA geltende Magnitzki-Gesetz gestanden, das der US-Kongress 2012 verabschiedet hatte. Es sieht Sanktionen gegen Personen aus Russland vor, denen Menschenrechtsverstöße zur Last gelegt werden. Das Gesetz geht auf den Fall des Anwalts Sergej Magnitski zurück. Er starb 2009 in russischer Haft, nachdem er einen gigantischen Steuerbetrug am russischen Staat aufgedeckt hatte, an dem offenbar Mitarbeiter des russischen Innenministeriums beteiligt waren.

Achmetschin ist seit Jahren als Lobbyist aktiv. Dem US-Journalisten Steve LeVine zufolge war Achmetschin der wohl professionellste Vertreter der russischen Seite - wobei Achmetschin kein Agent des Kreml sei, er arbeite für politische Akteure aus verschiedenen Ländern von der Ukraine bis Afghanistan. Der Journalist LeVine stützt auch die Aussage Achmetschins, wonach dieser nicht in Kontakt mit russischen Geheimdiensten stehe, trotz seines Dienstes in einer Spionageabwehr-Einheit der russischen Armee.

Umsichtig geplant?

Falls tatsächlich, wie in den E-Mails von Goldstone an Trump Jr. behauptet, die russische Führung an der Organisation des Treffens beteiligt gewesen sein sollte, dann erfolgte dies sehr umsichtig vor allem in Hinblick auf ein mögliches Scheitern oder ein Bekanntwerden des Treffens in der Öffentlichkeit.

Weselnizkaja, Achmetschin und die Agalarovs traten als Privatpersonen auf und standen nicht in offizieller Verbindung zum Kreml, ein Kontakt ist aber auch nicht ausgeschlossen. Die Anwältin und der Lobbyist vertraten ein Anliegen, an dem auch die russische Führung ein Interesse hat. Vorstellbar ist nach Meinung von Experten, dass kompromittierende Informationen über Clinton als Tauschgeschäft gedacht waren für ein Versprechen zur Abschaffung des Magnitski-Gesetzes.

Dass ein Musikverleger, ein Popstar und ein Unternehmer mit fragwürdigen Geschäftspraktiken am Zustandekommen des Treffens beteiligt waren, zeigt aber auch, mit welchen Personen sich Präsident Trump umgab. Auch wenn die Beteiligten beteuern, dass das Treffen ergebnislos geblieben sei, so profitierte Trump im Wahlkampf doch von kompromittierenden Informationen über Clinton. Wenige Tage nach dem Gespräch kündigte Wikileaks an, neue Clinton-E-Mails zu veröffentlichen.

Im Verlaufe des Jahres folgten zudem weitere Begegnungen zwischen Trumps Leuten und russischen Vertretern. So traf sich Jared Kushner nach der Wahl mit Botschafter Sergej Kisljak, um einen geheimen Gesprächskanal mit Moskau vorzuschlagen. Inwieweit das Treffen mit Trump Jr. Der Auftakt dieser Verbindungen war und ob US-Gesetze gebrochen wurden, das ist nun offenbar auch Gegenstand der Ermittlungen zur Russland-Affäre.