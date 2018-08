Die Anhänger zeigen offen, an was sie glauben: an eine Verschwörung der Mächtigen in den USA. QAnon bedeutet Q-Anonym. Denn wer Q genau ist, das ist nicht bekannt. Nur, dass es ein Nickname, ein Spitzname ist: für eine oder mehrere Personen, die unter diesem Namen seit dem vergangenen Herbst im Internet kryptische Thesen verbreiten.

Sie glauben an eine Art Geheimregierung, gegen die Präsident Trump kämpft: Anhänger der QAnon-Bewegung greifen Verschwörungstheorien aus dem Netz auf und tragen sie in die US-Politik.

Dass es für all das keine Beweise gebe, entgegnet der CNN-Reporter einer anderen Q-Anhängerin, schließlich seien das einfach nur völlig unbelegte Dinge, die jemand im Netz verbreite. Die Frau erwidert: Es gebe ja auch keinen Beweis, dass es nicht so sei.

Kampf gegen den Tiefen Staat

Dennoch: Beim nächsten Wahlkampfauftritt von Trump werden sie wieder dabei sein, die Fans von Q. Sie sind überzeugt: Trump kämpft gegen den "Deep State", eine Art geheime Regierung in der Regierung. Dafür gebe es unterschiedliche Hinweise. Der Präsident zeichne etwa mit seinen Händen häufig ein Q in die Luft und sende so verdeckt Signale an die Anhänger. Auch in seinen Texten auf Twitter gebe es versteckte Botschaften.

Für die Anhänger von QAnon ist klar: Der US-Präsident ist einer von ihnen.