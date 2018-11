US-Präsident Trump hat angekündigt, das Geburtsrecht zu beschränken. Nur in den USA würde das Jus soli gelten, behauptete er fälschlicherweise. Ob Trump seinen Plan umsetzen kann, ist umstritten.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Donald Trump will das Geburtsrecht in den USA einschränken. Das Jus soli legt fest, dass jedes Kind, das in den USA geboren wird, die amerikanische Staatsbürgerschaft gewährt. Trump behauptete in einem Interview, die USA seien das einzige Land auf der Erde, das diese Regelung habe. Wörtlich sagte Trump:

We're the only country in the world where a person comes in, has a baby and the baby is essentially a citizen of the United States for 85 years with all of those benefits. It's ridiculous. It's ridiculous. And it has to end