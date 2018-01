Auf Platz eins des "Highly-Anticipated 2017 Fake News Awards": Der Kolumnist der "New York Times", Paul Krugman: Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Princeton University, Centenary Professor an der London School of Economics, Sachbuchautor und Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften 2008.

Krugman wird vorgeworfen, er habe vorausgesagt, die Wirtschaft werde sich von Trumps Wahlsieg nie erholen. Damit bezieht sich der US-Präsident offenkundig auf eine Kolumne, die Krugman allerdings gar nicht 2017, sondern bereits 2016 geschrieben hatte. Darin hieß es:

The disaster for America and the world has so many aspects that the economic ramifications are way down my list of things to fear. Still, I guess people want an answer: If the question is when markets will recover, a first-pass answer is never.