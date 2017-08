Gleiche Schuld auf beiden Seiten? Bei vielen Bürgerrechtlern, Sozialisten und Kirchenanhängern, die am Wochenende in Charlottesville demonstriert hatten, dürften Trumps Worte zu großem Unverständnis geführt haben. Sie hatten gegen den größten Aufmarsch von Rechtsextremisten, Neonazis, weißen Rassisten, Militanten und Mitgliedern des Ku-Klux-Klans seit einem Jahrzehnt protestiert. Zudem wurden auch Antifa-Anhänger gesichtet, die die Auseinandersetzung mit den Rechten nicht gescheut haben. Nun setzte der US-Präsident sie alle verbal mit den Rechtsextremisten gleich. Analog zu den Anhängern der „Alt-Right“ nannte er sie „Alt-Left“ und verwendete ein in der politischen Debatte relativ neues Wort.

Konservative Attacken auf die Linke So kursiert der Begriff "Alt-Right" mindestens seit 2010, als der rechtsextreme Publizist Richard B. Spencer sein eigenes Onlinemagazin "Alternative Right" nannte. Der Terminus "Alt-Left" dagegen findet sich erst seit etwa einem Jahr in der öffentlichen Debatte wieder, wie das US-Nachrichtenportal "Heavy.com" schreibt. Er wird aber diffus verwendet, was sich in dem verhältnismäßig breiten Spektrum der Personen spiegelt, die manche Kommentatoren der "Alt-Left" zurechnen: Die einen zählen eher den Journalisten Glenn Greenwald oder die Schauspielerin Susan Sarandon zur "Alt-Left". Andere sehen die "Alt-Left" eher durch den US-Demokraten Bernie Sanders, den britischen Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn oder den ehemaligen linken französischen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon repräsentiert.