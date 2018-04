Nach dem Anschlag in Toronto tobt in den sozialen Medien ein Kampf: Rechte hetzen gegen Muslime - andere mahnen zur Besonnenheit. Über den mutmaßlichen Täter finden sich viele Gerüchte und wenige Fakten.

Von Wolfgang Wichmann, tagesschau.de

Die Tat in Toronto ereignete sich gestern in der Mittagszeit in einem belebten Viertel. Viele mussten mit ansehen, wie ein weißer Mietwagen zielgerichtet in Passanten gelenkt wurde. Zehn Menschen starben.

Kurz darauf wurde der mutmaßliche Täter gefasst: Es handelt es sich um den 25-Jährigen Alek M., den die Polizei in Kanada mit vollem Namen nennt. Er lebte zuletzt in einem Vorort von Toronto, in Richmond Hill. Bislang gibt es über das Motiv oder die Hintergründe der Tat keine offizielle Erklärung seitens der Behörden.