Der Bundesnachrichtendienst geht davon aus, dass das syrische Regime hinter dem Giftgaseinsatz in Chan Scheichun steckt. Nach ARD-Informationen untersuchte der BND Bodenproben vom Ort der Attacke. Doch Experten sehen darin noch keinen Beweis. Von Patrick Gensing, tagesschau.de Autor Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Der Angriff mit Giftgas in Chan Scheichun geht nach Informationen des Bundesnachrichtendienstes auf das Konto des syrischen Regimes. Nach ARD-Informationen untersuchte der BND Bodenproben aus der Stadt, in der bei der Attacke Anfang April mehr als 80 Menschen getötet worden waren. Wie der ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg erfuhr, habe der BND sich mit nachrichtendienstlichen Mitteln die Bodenproben besorgt und diese auf die enthaltenen chemischen Substanzen untersucht. Aufgrund von Vergleichswerten und in Verbindung mit weiteren Faktoren sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass das syrische Regime für den Giftgasangriff verantwortlich sein müsse. Die "Welt am Sonntag" hatte zudem berichtet, der BND habe erfahren, dass der Angriff von dem syrischen Stützpunkt aus erfolgt sei, den die USA danach mit Marschflugkörpern angegriffen hat. Ob Präsident Baschar al-Assad selbst den Angriff angeordnete habe, sei allerdings unklar.

Van Aken: "Kein Beweis" Dass das eingesetzte Giftgas aus den Beständen des syrischen Regimes stammte, davon geht auch Jan van Aken aus, Politiker der Linkspartei und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Dennoch beweise dies nicht, wer das Sarin eingesetzt habe. Im Gespräch mit dem ARD-faktenfinder sagte der ehemalige Biowaffeninspektor bei den Vereinten Nationen, er halte es als Fakt gegeben, dass am Morgen des 4. April 2017 in Chan Scheichun Sarin eingesetzt worden sei. "Dies wurde durch OPCW-Analysen an Opfern in der Türkei zweifelsfrei nachgewiesen." Höchstwahrscheinlich habe dieser Angriff nahe der zentralen Bäckerei im nördlichen Chan Scheichun stattgefunden, so van Aken. Diese Information beruhe zwar "ausschließlich auf Augenzeugenberichten von vor Ort, aber es gibt wohl kaum einen Grund, warum eine ganze Stadt den Ort des Geschehens bewusst verschleiern sollte". Wie die OPCW Sarin nachweist Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen hat den Angriff im syrischen Chan Scheichun untersucht. Der Einsatz von Giftgas sei "unbestreitbar". Doch wie wird Sarin eingesetzt und wie prüft die Organisation? | mehr Zudem habe es am Morgen des 4. April einen Überflug durch ein syrisches Kampfflugzeug gegeben, das mehrere Bomben abgeworfen habe. "Dafür sind bislang zwar noch keine eindeutigen Beweise vorgelegt worden, aber zum einen wird die US-Regierung nicht einen Plot der Flugroute veröffentlichen, wenn sie im Hintergrund (als Beleg für befreundete Geheimdienste) nicht wasserdichte Daten dafür hätten. Zum anderen sind die Fotos der vier Explosionen recht eindeutig", so van Aken.