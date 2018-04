Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff dürfen OPCW-Experten noch immer nicht nach Duma. Journalisten konnten hingegen vor Ort Augenzeugen sprechen. Ihre Berichte sind widersprüchlich.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Der Einsatz der OPCW-Experten in Duma verzögert sich immer weiter. Die neun Experten waren am Samstag in Damaskus eingetroffen, dürfen seitdem aber nicht an den Ort fahren, an dem am 7. April möglicherweise Chemiewaffen eingesetzt worden waren.

Am Montag wurde ein Besuch blockiert. Am Abend versprach der russische Botschafter bei der OPCW in Den Haag, Alexander Schulgin, die Experten könnten am Mittwoch nach Duma reisen. Am Dienstag wurde dann ein Voraus-Team der UN in Duma beschossen, als es die Sicherheitsbedingungen für den Einsatz der Waffeninspekteure prüfen wollte.

Die OPCW-Experten sind seit Samstag in Damaskus und warten auf ihren Einsatz. Duma ist nur wenige Kilometer entfernt und unter Kontrolle der syrischen Armee.

Seitdem verhandelt die für Sicherheitsbedingungen zuständige UN-Abteilung (UNDSS) laut AFP-Angaben in Damaskus mit Vertretern der syrischen Regierung und der russischen Militärpolizei in Duma. Die USA und Frankreich verdächtigen Russland und Syrien daher, die Untersuchung zu behindern.

Die vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte Unabhängige Internationale Untersuchungskommission für Syrien hat zwischen 2013 und Ende 2017 mehr als 30 Chemie-Attacken in Syrien dokumentiert. Mindestens 25 davon seien durch das syrische Militär ausgeführt worden, bei den restlichen seien die Verantwortlichen nicht klar.