Ende Juni hatte die OPCW zunächst mitgeteilt, dass in Chan Scheichun - nach den Erkenntnissen ihrer Experten - der chemische Kampfstoff Sarin freigesetzt worden sei . Weitere Details wurden an dem Tag aber nicht öffentlich gemacht - sondern auf die spätere Veröffentlichung des Abschlussberichts verwiesen. Die inhaltliche Aussage aber deckt sich mit früheren Einschätzungen der Organisation. Denn die OPCW hatte schon im April mitgeteilt, Giftgas in Chan Scheichun sei "unbestreitbar" .

The conclusions were derived from analysis of biomedical specimens, interviews, and supplementary material submitted during the interview process. Additional data came from analysis of environmental samples. (Seite 3)

Eine Vor-Ort-Untersuchung durch die Ermittler gab es demzufolge nicht und soll es auch nicht mehr geben: Die Risiken stünden in keinem Verhältnis zu dem, was an zusätzlichen Belegen zu erwarten gewesen sei. Der Bericht beziehe sich dagegen auf die Analyse von biologischen Proben, Interviews und ergänzendes Material, dass während der Interviewphase übergeben worden sei. Zusätzliche Daten habe man durch die Analyse von Umweltproben erhalten. Die Beweismittel seien dabei gegeneinander geprüft und abgeglichen worden.

Die Erkenntnisse der OPCW-Experten wiedersprechen der These, dass die Opfer von Chan Scheichun durch eine giftige Wolke aus Chlorgas und anderen Chemikalien ums Leben kamen. Diese Theorie hatte der US-Journalist Seymour Hersh hatte am 25. Juni in einem Exklusiv-Artikel für die "Welt am Sonntag" behauptet und war dafür teils heftig kritisiert worden.

Das Abschlussdokument zur Untersuchung des Vorfalls in Chan Scheichun beginnt mit einer Übersicht: Darin stellen die OPCW-Ermittler unter anderem fest, dass ihre Untersuchung sie zu dem Schluss bringt, dass eine "große Anzahl von Menschen, von denen einige starben, Sarin oder einer Sarin-ähnlichen Substanz ausgesetzt gewesen sind". Als Ausgangspunkt für die Giftgaswolke wird auf einen Krater in einer Straße verwiesen. Die Experten argumentieren, dass eine solche Art der Freisetzung nur den Schluss zulässt, dass Sarin als chemische Waffe verwendet worden sei. Einschränkend heißt es in dem Bericht, dass dem Team keine gesicherte Schlussfolgerung darüber möglich sei, mit welcher Technologie das Giftgas freigesetzt worden ist. Die Ermittler hätten zum "Freisetzungsmechanismus" nur eingeschränkt Informationen erhalten.

However, the presence of casualties for treatment in a neighbouring country provided potential for interviews, the collection of biomedical samples, and access to medical records. (Seite 7)

(...) Whereby no permission was in place when the team initially deployed, which would have provided the best circumstances for evidence retrieval (...). (Seite 6)

Although the documentation and testimony, in most cases, provided a good degree of confidence in the chain of custody prior to receipt by the FFM, the entire chain of custody could not be categorically verified. (Seite 14)

Die Tests dieser Proben wurden dem Bericht zufolge in zwei unterschiedlichen Labors durchgeführt - eines davon in den Niederlanden. Die aus Syrien bereitgestellten Proben seien mit Zeugenaussagen, Fotos und Videoaufzeichnungen abgeglichen worden. Dabei habe sich in den meisten Fällen "ein hoher Grad von Verlässlichkeit in die Kette der Überbringer" gebildet, die die Proben an die Ermittler weitergegeben hatten. Dennoch habe die Kette der Überbringer nicht in jedem Fall grundsätzlich abgesichert werden können.

"Ohne das laute Geräusch einer Explosion"

Auf den Abschnitt "Details zur Entsendung und Chronologie" (Punkt 4) folgt ein Teil mit dem Titel "Zusammenfassung des Ereignisses und Analyse" (Punkt 5). Hier wird erläutert, was sich aus Sicht der Ermittler am Morgen des 4. April 2017 in Chan Scheichun zugetragen hat. Demnach erreichte am frühen Morgen - nach vorheriger Warnung über Funk ab 6:30 Uhr Ortszeit - ein Kampfjet das Gebiet um Chan Scheichun. Interviews mit Zeugen zufolge gab es kurz danach ein Geräusch, dass typisch für einen angreifenden Jet gewesen sei, aber zunächst ohne das folgende Geräusch einer Explosion. Danach gab es dem Bericht zufolge aber noch mehrere Explosionen. In der Folge werden die Erkenntnisse der Ermittler über die weiteren Hilfsmaßnahmen durch die Bevölkerung zusammengefasst.

(...) There was a swooping sound, as made by a jet when it attacks, but without a subsequent loud explosive sound. (Seite 19)

Dem entgegen stehen die Erkenntnisse von zwei Zeugenaussagen, die von der syrischen Regierung an die Ermittler vermittelt worden seien. Diese Interviews seien dann in Damaskus geführt worden. In einer der Aussagen ist von einem Waffenlager der Rebellen die Rede, welches am 4. April beschädigt worden sei. Die andere Aussage spricht von einer Explosion und einer Wolke über einem als "Chemielager" beschriebenen Gebäude. Beide Zeugen hätten erklärt, dass es an besagtem Morgen keine Vorwarnung über einen Angriff per Funk gegeben habe. Angesichts fehlender weiterer Zeugen, die deren Thesen stützen würden, sei es den Ermittlern nicht möglich gewesen, diese Aussagen weiter zu belegen.