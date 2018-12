Die Regierung stecke hinter dem Anschlag in Straßburg, um die Proteste der "Gelbwesten" zu unterbinden. Solche Verschwörungstheorien verbreiten sich in Frankreich. Belege gibt es keine.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder, und Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

Auch nach dem Terroranschlag in Straßburg blühen im Netz die Verschwörungstheorien. Nach Recherchen von französischen Journalisten verbreiten sich diese besonders stark in Facebook-Gruppen der "Gelbwesten". Viele Internetnutzer vermuten, dass Regierung oder Geheimdienste hinter der Attacke am Dienstagabend stecken. Das vermeintliche Motiv: Die Regierung brauchte einen Vorwand, um einen Ausnahmezustand zu verhängen. Dadurch sollen dann die Proteste der "Gelbwesten" unterbunden werden.

Um diese Behauptung zu unterfüttern, würden in Facebook-Gruppen einiger "Gelbwesten" diverse Theorien entwickelt, berichtet der Sender France Info. So bezweifelte ein Administrator der Gruppe "Fly Rider infos blocage", die mehr als 130.000 Mitglieder hat, in einem Video, dass es sich um einen echten Angriff gehandelt habe. Sonst hätte der Täter nicht in Straßburg auf drei Leute gewartet, sondern einen Sprengsatz zwischen Millionen Menschen mitten auf dem Champs-Elysées gezündet. Das sei ein echter Angriff, so "Fly Rider", der als ein bekannter Sprecher der "Gelbwesten" gilt.