Der gut erkennbare, mutmaßliche Täter auf dem Video soll Mahmoud Al-Werfalli sein, ein Kommandeur der selbsternannten "Libyschen Nationalen Armee" - einer der beiden Armeen, die derzeit in Libyen existieren. Sie unterstützt die international nicht anerkannte Gegenregierung im Land. Im Juni 2016 wurden die Aufnahmen auf Facebook hochgeladen. Weitere, ähnliche Tötungsvideos, die denselben Mann zu zeigen scheinen, sind in anderen sozialen Medien zu finden, etwa auf YouTube.

Kriterien für Beweise aus dem Netz

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat unter anderem auf Basis solcher Videos Haftbefehl gegen Al-Werfalli wegen Kriegsverbrechen erlassen. Immer häufiger nutzen die Ermittler der überstaatlichen Organisation digitale Möglichkeiten.

Man habe dadurch Zugriff auf eine Fülle an Informationen, auch aus Gebieten, in die man etwa aus Sicherheits- oder Kostengründen nicht ohne Weiteres reisen kann, erklärt Madeleine Schwarz. Die kanadische Juristin arbeitet in der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs. Dort gelten, so Schwarz, für digitale Beweise die gleichen Regeln wie für analoge: "Sind sie belastbar, relevant, authentisch, beweiskräftig? Und natürlich: Woher stammen sie?"