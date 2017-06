Kurz zusammengefasst lässt sich feststellen, dass der gesamte Komplex höchst umstritten ist; es existieren zwar unzählige Studien, die aber je nach Position unterschiedlich betont, bewertet oder bezweifelt werden. Seitdem die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen sind, hat die Debatte wieder deutlich an Fahrt aufgenommen.

"Grönland war einmal ein grünes Land, mit Weinanbau." Das hat FPÖ-Chef Strache in der Debatte über den Klimawandel behauptet. Eine Legende, die immer wieder auftaucht.

"Deal war und ist eine Farce"

In Österreich lobte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache den neuen US-Kurs. Der Deal sei eine Farce gewesen, erklärte er auf Facebook. Und weiter: "Die Erde erlebt seit ihrem Bestehen einen permanenten und natürlich verursachten Klimawandel. Von der Eiszeit zur Erderwärmung und retour, in unterschiedlichen Zyklen über Jahrtausende hinweg."

Im ORF nannte Strache zudem ein vermeintliches Beispiel für diese Schwankungen: Grönland: Die Insel sei nicht nur grün gewesen, so Strache, sondern es habe dort sogar Weinanbau gegeben.

Wein aus Grönland, möglicherweise angebaut von den wilden Wikingern? Eine charmante Vorstellung. Doch wann genau soll es diesen Weinanbau gegeben haben? Tatsächlich soll Grönland einmal eisfrei gewesen sein; diese Epoche liegt nach unterschiedlichen Berechnungen und Studien allerdings mindestens 100.000 Jahre zurück. Zu dieser Zeit war die Insel im hohen Norden allerdings noch gar nicht besiedelt, Weinanbau war den Menschen ohnehin längst noch nicht bekannt.

Erst vor etwa 5000 Jahren sollen die ersten Inuit nach Grönland eingewandert sein, später folgten Nordmänner, die von dem milderen Klima profitierten, das um das Jahr 1000 dort herrschte. Allerdings war Grönland auch in dieser Zeit keinesfalls eine rein grüne Insel, so wie es beispielsweise die "Rheinische Post" bereits 2007 behauptet hatte - und wie es von Klimaskeptikern immer wieder angeführt wird. Auch die These vom Weinanbau auf Grönland findet sich immer wieder im Netz.