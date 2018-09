Fall Skripal Verdächtiger als russischer Spion identifiziert

Der Bericht birgt Brisanz in sich, denn Moskau behauptet bis heute, Russland sei nicht in den Anschlag auf den Ex-Spion Skripal beteiligt gewesen. Bellingcat kommt nun zu dem Schluss, die jüngste Recherche belege ohne jeden Zweifel, dass die beiden Verdächtigen russische Offiziere waren, die auf einer geheimen Regierungsmission tätig gewesen seien. Präsident Wladimir Putin hatte sogar öffentlich verbürgt, dass "Boshirov" und "Petrov" Zivilisten seien .

Soldaten in Schutzanzügen arbeiteten an den Ermittlungen zur Nowitschok-Vergiftung des Ex-Doppelagenten Skripal und dessen Tochter mit.

Die Recherche-Plattform Bellingcat hat nach eigenen Angaben einen der Verdächtigen im Fall Skripal als Oberst des russischen Militär-Geheimdienstes GRU identifiziert. Einer der beiden Männer, die die britischen Behörden nach dem Anschlag in Salisbury als Tatverdächtige zur Fahndung ausgeschrieben hatten, heiße mit Klarnamen Anatoliy Chepiga und sei ein hochdekorierter Oberst. Bellingcat kooperierte bei dieser Recherche mit dem russischen Magazin "The Insider - Russia".

Großbritannien sucht die mutmaßlichen Täter per europäischem Haftbefehl. In Russland waren sie als "Alexander Petrov" (li.) und "Ruslan Boshirov" (re.) Im Fernsehen aufgetreten.

Zu Beginn der Recherche hatte Bellingcat lediglich Fotos der beiden Verdächtigen sowie deren angebliche Namen. So durchsuchten die Journalisten Datenbanken und Netzseiten - ohne Ergebnis. Daher stellten die Journalisten eine Hypothese auf: Sie vermuteten, es handele sich bei den Verdächtigen um Spione mit dem Schwerpunkt auf Operationen in Westeuropa. Zudem konnten sie das Alter anhand der Fotos ungefähr schätzen.

Auf den Fotos konnten die beiden Verdächtigen nicht eindeutig identifiziert werden. Bei "Boshirov" gab es jedoch mehrere mögliche Treffer. Auf einem Gruppenfoto zu einem Artikel über die Geschichte der Akademie war eine Person zu sehen, die dem Verdächtigen ähnelte. Dazu verwies der Text auf Absolventen der Akademie, die in Tschetschenien eingesetzt und die mit dem "Hero of Russia Award" ausgezeichnet wurden.

In einem Antragsformular für Reisepässe wurde der Wohnsitz von Chepiga 2003 als "Military Unit 20662, Khabarovsk" aufgeführt, was zu dem Fund aus der Datenbank von 2003 passte. Zudem gab es dort auch einen Hinweis auf die Auszeichnung als "Held der Russischen Föderation".

In einer Datenbank von 2012 wurde zudem ein Anatoliy Vladirovich Chepiga als in Moskau wohnhaft aufgeführt. Dieser Mann wurde am 5. April 1979 geboren.

In einer Datenbank von 2003 wurde ein Anatoliy Vladimirovich Chepiga mit einer Adresse aufgeführt, die als russische Abkürzung für "Military Unit 20662" bezeichnet wird. 20662 ist die vom Verteidigungsministerium vergebene Nummer der "Spetsnaz"-Einheit der 14. Brigade des Militär-Geheimdienstes GRU in Chabarowsk.

Bizarrer Auftritt im Fernsehen

"Ruslan Boshirov" und "Alexander Petrov" traten Mitte September im russischen Fernsehen auf, kurz nachdem Putin dazu aufgerufen hatte, dass sich die "Zivilisten" an die Medien wenden sollten. Im russischen Staatssender RT bestätigten die Verdächtigen, sie seien Anfang September tatsächlich in Großbritannien und auch zwei Mal in Salisbury gewesen: Am 3. März sowie am 4. März, als Skripal vergiftet wurde.

Im RT-Interview behaupteten die Männer, sie hätten sich das Steinzeitmonument Stonehenge anschauen wollen. Wegen schlechten Wetters hätten sie die Stadt aber nach etwa einer Stunde wieder verlassen und seien nach London zurückgekehrt. Am folgenden Tag hätten sie sich die Kathedrale der Stadt besichtigen wollen. Möglicherweise seien sie am Skripal-Haus vorbeigekommen.

Die Polizei teilte mit, in dem Hotel der beiden Russen in London seien winzige Spuren des verwendeten Nervengifts nachgewiesen worden.

Bereits nach zwei Tagen hätten die Russen ihre Reise allerdings wieder abgebrochen - wegen des starken Schneefalls. "Boshirov" und "Petrov" seien daher früher als geplant nach Moskau zurückgereist. Noch am Abend des 4. März nahmen sie einen Flug der russischen Aeroflot nach Moskau - wo es zu dieser Zeit gut minus zehn Grad kalt war und heftiger Schneefall verzeichnet wurde.