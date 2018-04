Der russische UN-Botschafter Wasilij Nebenzya erklärte in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats am 14. März, dass es in der russischen Föderation keine Forschung und keine Experimente unter dem Decknamen Nowitschok gegeben habe: "Seit den 1970er-Jahren entwickelten eine ganze Reihe von Staaten Nervengase, vor allem die USA und die Sowjetunion." Auf Anordnung des russischen Präsidenten sei die Weiterentwicklung chemischer Waffen 1992 gestoppt worden, so der russische UN-Botschafter.

Russland behauptet, London habe Nowitschok produziert.

Er unterstellte zudem, andere hätten das Nervengas entwickelt: Westliche Geheimdienste hätten alles dran gesetzt, russische Experten für sich zu gewinnen. Sie hätten ihre Arbeit in Großbritannien und in den USA fortgesetzt und Chemiewaffen wie Nowitschok im Labor des britischen Verteidigungsministeriums in Porton entwickelt und produziert.

Diese Behauptungen des UN-Botschafter wurden sofort von russischen Beamten und Diplomaten aufgegriffen, im staatlichen Fernsehen wiederholt und zur offiziellen Position Russlands.

Großbritannien widerspricht dieser Darstellung vehement und sagt, man habe Beweise, dass Russland auch in den vergangenen zehn Jahren noch chemische Kampfstoffe produziert und gelagert habe.