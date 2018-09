Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich. Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Wenn sich eine führende Mitarbeiterin des schwedischen Geheimdiensts Säkerhetspolisen (Säpo) an die Öffentlichkeit wendet, dann ist es ernst. Linda Escar hat es wenige Tage vor der Parlamentswahl in der heißen Wahlkampfphase getan.

Vermeintlicher Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung

So wurde erst vor wenigen Tagen bekannt, dass die Seite der noch mit den Grünen gemeinsam regierenden Sozialdemokraten eine Zeit lang nicht zu erreichen war - schon zum vierten Mal. Der Server der Partei war offenbar erneut unter dem digitalen Dauerfeuer einer Cyberattacke in die Knie gegangen. Auch in sozialen Netzwerken gehen laut Säpo gefälschte Konten trickreich schwedische Parteien und Politiker im Wahlkampf an.

Mit negativer Wirkung über die Grenzen des Landes hinaus: Es sei auffällig, so Escar, dass selbst Teile der internationalen Presse über ein Schweden berichteten, in dem angeblich chaotische Zustände herrschten - wohl eine Anspielung auf ebenso falsche wie immer wieder neu verbreitete Informationen über den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. In den Außenbezirken der großen Städte Göteborg, Malmö oder Stockholm sollen das die Folgen massenhafter Zuwanderung von Flüchtlingen sein.

Dabei fällt es der Geheimpolizei offenbar schwer, die Quellen ausfindig zu machen - die nicht notwendigerweise immer im Ausland seien, sagt Escar: "Nicht alles Auffällige stammt von einer fremden Macht, die das Vertrauen in diese Wahl schwächen will."