Nach Angaben des italienischen Innenministeriums erreichten seit Januar dieses Jahres mehr als 73.300 Flüchtlinge die Küste, in den letzten Wochen laut UNO zeilweise mehr als 5000 Menschen pro Tag. Die Zahl ist im Vergleich zum vergangenen Jahr um 14 Prozent gestiegen. Die italienische Regierung rechnet für das Gesamtjahr 2017 mit über 200.000 Migranten.

Der SPD-Kanzlerkandidat bezieht sich bei seiner Warnung hauptsächlich auf die Entwicklung in Italien in den letzten Wochen.

"Hochbrisant" nennt Martin Schulz die Situation in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Wer auf Zeit spiele und das Thema Flüchtlinge bis zur Bundestagswahl ignorieren wolle, verhalte sich zynisch: "Wenn wir jetzt nicht handeln, droht sich die Situation zu wiederholen."

Damals dauerte die Koordination wirksamer Hilfsmaßnahmen bis in den Winter. Erst im April 2016 ging die Zahl der ankommenden Flüchtlinge zurück, vor allem durch die Schließung der Balkanroute und den EU-Türkei-Flüchtlingspakt .

Zum jetzigen Zeitpunkt deutet also wenig darauf hin, dass sich hierzulande die Verhältnisse von 2015 wiederholen.

EU ist gespalten

Doch der Blick auf die Stimmung unter den EU-Mitgliedsstaaten offenbart eine weitere Parallele zu 2015. Ähnlich wie seinerzeit Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orban betreibt Nachbarland Österreich 2017 eine Politik der Blockade und Abschottung.

Außenminister Sebastian Kurz setzt sich für eine Schließung der Mittelmeerroute ein und droht, den Brennerpass zu sperren und mit Militär abzusichern.

Auch Italien hat mit der Blockade des EU-Militäreinsatzes "Sophia" vor Libyen beim Treffen der EU-Außenminister am 17. Juli schon angedeutet, dass es eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge auf andere Länder in Europa notfalls erzwingen will.