In verschiedenen Medien wird berichtet, es habe in diesem Jahr in den USA bereits 18 Schießereien an Schulen gegeben - so wie nun in Florida. Doch diese Behauptung ist irreführend.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

"Das Jahr 2018 ist noch nicht einmal sieben Wochen alt, doch seine Bilanz ist in Hinsicht auf Schulschießereien in den USA bereits grauenvoll." Das schreibt die österreichische Zeitung "Kurier". Und weiter:

Im Land der fast unbegrenzten Waffengesetze sind heuer nach der neuesten Tragödie mit 17 Toten an einer High School in Florida bereits 18 bekannt gewordene Massenschießerein an Schulen gemeldet worden.

Ein Schweizer Blog berechnete, es gebe "alle 60 Stunden eine Schießerei an einer Schule" in den USA. Mehrere andere Medien zitierten ebenfalls die Zahl von jetzt 18 Schießereien in diesem Jahr. In den USA war es unter anderem Hollywood-Star Reese Witherspoon, die diese Zahl anführte:

Und Chris Murphy, demokratischer Senator aus Connecticut, sagte im US-Kongress: "It looks to be the 19th school-shooting in this country - and we don`t have even march." Übersetzt: Es handele sich offenkundig um die 19. Schießerei an einer Schule in diesem Land - und es sei noch nicht einmal März.

Wie Murphy auf 19 Schießereien kommt, ist unklar; vermutlich basiert die Aussage des Senators auf Zahlen von der Nichtregierungsorganisation "Everytown". Diese war von zahlreichen Bürgermeistern in den USA gegründet worden und setzt sich für schärfere Waffengesetze ein. "Everytown" führt für dieses Jahr bislang 17 "School Shootings" auf, einige Medien berichteten von 18 dort aufgelisteten Fällen.

In diesem Jahr gab es bereits zahlreiche Vorfälle mit Waffen an Schulen.

Allerdings handelt es sich nicht in jedem der Fälle um Massaker wie nun in Florida: Bei acht der 17 aufgelisteten Vorfälle wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Bei einigen Fällen seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Bei einem Vorfall hatte sich ein Schuss versehentlich gelöst - warum eine 12-jährige Schülerin die Waffe mit in die Schule gebracht hatte, wird noch untersucht.

Bei anderen aufgeführten Vorfällen ging dem Gebrauch einer Schusswaffe ein Streit zwischen einzelnen Personen voraus. In einem Fall erschoss sich ein 31-jähriger Mann auf einem Parkplatz einer zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Schule. Der folgenschwerste Vorfall ereignete sich in Benton in Kentucky, wo ein 15-Jähriger im Januar zwei Mitschüler tötete.