Nach dem Anschlag auf den Ex-Spion Skripal weist Russland jede Mitschuld zurück und macht sich über die Affäre lustig. Zunächst hatte der Kreml Unterstützung angeboten, nun stellt man Bedingungen.

Von Patrick Gensing, tagesschau.de

Die erste Reaktion aus Moskau kam schnell: Einen Tag, nachdem britische Medien berichtet hatten, dass der ehemalige Spion Sergej Skripal mutmaßlich vergiftet aufgefunden worden sei, bezog Russland erstmals Stellung. Dmitri Peskow, Sprecher von Präsident Putin, teilte am 6. März in Moskau mit, man sei bereit, der britischen Polizei bei den Ermittlungen zu helfen. Allerdings habe man noch gar keine entsprechende Anfrage erhalten. In Großbritannien war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal offiziell bekannt, dass es sich bei dem Opfer um Skripal und seine Tochter handelt.

Polizisten vor einer Absperrung in Salisbury

Die russische Botschaft in London forderte die britischen Behörden zudem auf, Informationen zu dem Vorfall zu liefern. Spekulationen in Medien über eine Beteiligung Moskaus an der Vergiftung bezeichnete die Botschaft als neue Dimension einer anti-russischen Kampagne.