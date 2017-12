Auf beiden Seiten der Institutskaja-Straße im Zentrum von Kiew erinnern Reihen von Fotos an die Toten des Maidan-Aufstands. Jeden Tag legen dort Menschen Blumen nieder, zünden Kerzen an und lassen sich vor den Bildern der meist jungen Männer fotografieren, die vor vier Jahren getötet wurden.

Vor vier Jahren tobte der Maidan-Aufstand in der Ukraine. Mehr als 80 Demonstranten und Polizisten wurden getötet. Drei Georgier gaben nun an, auf Seiten der Opposition bei Schießereien dabei gewesen zu sein. Doch es fehlen Belege.

Was der Kriegs- und Krisenreporter Gian Micalessin zusammengetragen hat, verbreiteten danach auch russische, ukrainische und deutsche Webseiten wie heise.de. Sein Bericht scheint zu bestätigen, was immer wieder kolportiert wird: Dass hinter dem Maidan-Protest ein Komplott steht, in das Ausländer involviert waren - in diesem Bericht mehrere Georgier und ein US-Amerikaner. Doch bei genauer Betrachtung fällt auf: Es fehlen Belege.

Doch viele Fragen sind offen: So wurden auf dem Maidan auch Polizisten getötet. Immer wieder gibt es Berichte, es seien Scharfschützen im Einsatz gewesen - auch in Gebäuden, die die Demonstranten kontrollierten. Letzteres soll eine zwanzigminütige TV-Dokumentation belegen, die kürzlich im Magazin "Matrix" des italienischen Senders "Canale 5" ausgestrahlt wurde.

Angeblich georgisch-amerikanisches Komplott

Als Zeugen kommen in dem "Matrix"-Bericht drei Georgier zu Wort. Ihre Namen: Koba Nergadze, Zalogi Kvaratskhelia und Alexander Revazishvili. Nergadze erzählt, sie hätten auf Befehl von Georgiens Präsident Michail Saakashvili am 15. Januar 2014 zur Unterstützung der Maidan-Proteste in die Ukraine fliegen müssen. Jeder habe 1000 US-Dollar erhalten und weitere 5000 US-Dollar versprochen bekommen. Ihr Befehlsgeber sei Saakaschwilis Militärberater Mamuka Mamulashvili gewesen.

Ausgewählt worden seien sie als Mitglieder der Sicherheitskräfte Georgiens, berichtet Nergadze. Über Revazishvili heißt es, er habe in der georgischen Armee gedient und sei als Scharfschütze ausgebildet worden. Mamulashvili habe ihm gesagt: "Du musst nach Kiew gehen. Leute wie dich brauchen wir dort, um Scharfschützenpositionen auszusuchen."

Revazishvili zufolge wurden ihnen um den 15. Februar Waffen gegeben. "Uns wurde befohlen, wahllos auf die Polizisten und die Demonstranten zu schießen", sagt Revazishvili. Nergadze erklärt: "Wir sollten irgendwohin schießen, um Chaos anzurichten." In Begleitung ihres Befehlsgebers Mamulashvili sei der Amerikaner Brian Christopher Boyenger gewesen, der als Scharfschütze in einer US-Eliteeinheit gedient haben soll.

Der Maidan gleicht am 20. Februar 2014 einem Kriegsschauplatz. Die Waffenruhe, die in der Nacht geschlossen worden war, wurde am Vormittag gebrochen. Bei den Protesten sterben mehr als 80 Menschen - Demonstranten und Polizisten.

Ein krimineller Söldner?

Doch die Angaben der drei Georgier werfen Fragen auf. So findet sich der Name Alexandre Revazishvili auch in einer Mitteilung des georgischen Innenministeriums vom 15. September 2011. Handelt es sich um dieselbe Person und stimmen die offizielle Angaben, kann er während des Maidan-Aufstands nicht in Kiew gewesen sein.

In der Mitteilung geht es um die Aufklärung eines schweren Verbrechens an einer Familie mit Kidnapping, Gelderpressung und brutalem Mord im Jahr 1994. Die Täter, darunter Alexandre Revazishvili, seien festgenommen worden. In einem Video des Innenministeriums ist ein Foto des Mannes zu sehen. Es weist Ähnlichkeit mit dem Mann namens Revazishvili in der TV-Doku auf:

Screenshot der TV-Reportage: Revazishvili berichtet über seinen Auftrag in Kiew Sceenshot eines georgischen Polizeivideos: Revazishvili wurde gefasst (2011)

Auf Anfrage des ARD-faktenfinders und des georgischen Senders "Erster Kanal" teilte das Ministerium für Strafvollzug in Tiflis mit, Revazishvili sei nach Zusammenarbeit mit den Behörden in dem Fall nur zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Aus dem Gefängnis entlassen wurde er demnach aber erst am 14. August 2014 - sechs Monate nach den Ereignissen auf dem Kiewer Maidan.

Zweifelhaftes Video vom Maidan

Screenshot der TV-Reportage: "Das bin ich", sagt Revazishvili

Als Beleg für seine Anwesenheit auf dem Maidan zeigt Revazishivli in der TV-Dokumentation ein Video auf einem Smartphone: "Das bin ich", sagt er dem italienischen Reporter Micalessin. Zu sehen sind drei Männer in einem Zelt. Am ähnlichsten sieht ihm ein Mann mit einer Kappe im Gesicht, sowie Trinkbecher und Zigarette in den Händen.

Wie ein BBC-Reporter herausfand, handelt es sich bei dem Video um einen Beitrag des Kreml-nahen Fernsehsenders "Life" vom 1. Dezember 2016, in dem ebenfalls behauptet wird, georgische Scharfschützen seien auf dem Maidan gewesen. Dessen Autor Semyon Pegov gibt an, er habe die Bilder 2014 in Kiew aufgenommen. Der Mann mit der Kappe sei Giorgi Svaridze, der in den 1990er-Jahren am Krieg um die von Georgien abtrünnige Region Abchasien teilgenommen habe.

Svaridze ist in Pegovs Berichten nur in dieser einen Aufnahme zu sehen. Daraus lässt sich nicht schließen, ob es sich bei Svaridze und Revazishvili um dieselbe Person handeln könnte. Von den anderen beiden Georgiern der italienischen TV-Reportage gibt es keinerlei Bildmaterial als Beleg dafür, dass sie tatsächlich während der Maidan-Proteste in Kiew waren.