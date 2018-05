"So eine Reaktion noch nie erlebt"

Seppelt steht bereits seit Jahren im Kreuzfeuer der russischen Propaganda: Staatsmedien griffen den Journalisten immer wieder scharf an. Im Juni 2016 titelte RT Deutsch beispielsweise: "Kriminelle Journalisten: Wie Hajo Seppelt deutsche Sportler verleumdet." Seppelt sagt dazu im Gespräch mit dem ARD-faktenfinder, er habe in Fernost, Afrika, Südamerika und anderswo umfangreich recherchiert. Es liege "in der Natur der Sache, dass Betroffene nicht amüsiert sind, wenn wir kritisch berichten. Aber so eine Reaktion wie in Russland habe ich noch nie erlebt."

In der Skripal-Affäre, im Syrien-Konflikt oder anderen Fällen behaupteten russische Politiker und Medien immer wieder, bei Vorwürfen handele es sich lediglich um "russophobe Kampagnen". Dieser Vorwurf wurde auch Seppelt gemacht. So hielt beispielsweise RT Deutsch dem Journalisten vor, er habe vier Dokumentationen über Doping in Russland gedreht: Das wirke "zumindest nicht uninstrumentalisiert".

"In der Tat hat es in den vergangenen Jahren sehr viel Russland-Berichterstattung gegeben", sagt Seppelt dazu. Das liege daran, "dass die Dimensionen des Dopings und der Vertuschung vergleichsweise nahezu einzigartig waren und das Thema somit weltweit eine große Rolle spielte". Zudem leugne Moskau das offensichtliche Betrugssystem immer wieder.

An die Vorwürfe gegen seine Person hat Seppelt sich gewöhnt: "Seit Jahren wird behauptet, wir seien russophob, wir würden die Fakten nicht korrekt darstellen - dabei hat sich bestätigt, was wir 2014 recherchiert hatten. Offenbar fällt es Russland schwer einzugestehen, dass es ein Problem mit Staatsdoping hat."