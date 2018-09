Medien unter Druck Pressefreiheit in Gefahr?

Eingeschränkte Information für einige Medien in Österreich; strenge Mediengesetze in Polen und Ungarn; ein US-Präsident, der Medien "Feinde des Volkes" nennt: Die Pressefreiheit gerät international unter Druck. Patrick Gensing, tagesschau.de @PatrickGensing bei Twitter Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder Der Streit um die Informationspolitik des Innenministeriums in Wien ist nur der jüngste Fall, in dem es um die Pressefreiheit in demokratischen Staaten geht. In den USA tobt schon lange ein offener Kampf von Präsident Donald Trump gegen verschiedene Zeitungen und Sender. Trump bezeichnete Medien dabei sogar als "Feinde des Volkes". Das Magazin "The New Yorker" und die britische Zeitung "The Guardian" wiesen darauf hin, dass diese Phrase von verschiedenen totalitären Herrschern benutzt worden war. Mit der Verwendung eines Begriffs zeige Trump eine beunruhigende Verachtung für die Tradition, freie Medien als eine tragende Säule der Demokratie zu behandeln. Allerdings betonte Trump, nicht die gesamten Medien seien Feinde, sondern nur diejenigen, die aus seiner Sicht "Fake News" verbreiteten. Das bedeutet im Umkehrschluss: Medien, die im Sinne von Trump berichten, sind für den US-Präsidenten unproblematisch.

Gelenkte Berichterstattung In Ungarn hat die Regierung von Viktor Orban die Medienlandschaft in ihrem Sinne umgekrempelt. Zudem veröffentlichten staatsnahe Medien Listen mit Namen von kritischen Journalisten und ausländischen Korrespondenten, um diese einzuschüchtern. "Reporter ohne Grenzen" warnte, die Berichterstattung ausländischer Korrespondenten sei der ungarischen Führung ein Dorn im Auge, da sie sich weniger leicht kontrollieren lasse als die nationaler Medien. In der Rangliste von Reporter ohne Grenzen für 2018 steht Ungarn auf Rang 73. Seit dem Amtsantritt Orbans 2010 hat sich das Land damit um 50 Plätze verschlechtert. Das sei in Europa ohne Beispiel, so Reporter ohne Grenzen.