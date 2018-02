Es ist ein trauriges Ritual nach Massakern wie in Parkland: Überlebende werden im Netz beschuldigt, Teil einer Inszenierung zu sein. Sie werden als Krisenschauspieler bezeichnet.

Martina Buttler, WDR

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Sie sollen Krisenschauspieler sein, die an den Ort von Schießereien reisen und dort Wut gegen Waffen anstacheln. Das ist eine Verschwörungstheorie, die über einige Schüler der Stoneman Douglas Highschool kursiert.

Ein Ziel der Verschwörungstheoretiker: David Hogg. Der 17-jährige Chef der Schülerzeitung ist in den vergangenen Tagen mit wortgewandten Interviews bekannt geworden. Nun musste er auf CNN klarstellen, dass er kein Krisenschauspieler sei: "Ich musste das alles erleben, durchleben und das geht immer noch weiter. Dass Donald Trump Junior einen solchen Post geliked hat, finde ich widerlich."

Es sind vor allem rechte Webseiten im Internet, auf denen die Verschwörungstheorien verbreitet werden. Das gehört in den USA nach Amokläufen inzwischen zum traurigen Alltag für die Überlebenden und Hinterbliebenen. Die Erfahrung hatte auch Andy Parker gemacht. Seine Tochter Alison war Reporterin und wurde vor laufender Kamera erschossen. Ihm sei gesagt worden, er sei ein Krisenschauspieler. Das alles sei gar nicht passiert und seine Tochter Alison lebe in Israel. "Ich denke mir nur", sagt Parker: "Wie kommt man auf so einen Mist?"