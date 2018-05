Augenzeugen, Proben und Videoanalysen sind die Basis für die Einschätzung, dass in Sarakeb Chlorgas wohl als Waffe eingesetzt wurde. In einem Bericht dokumentiert die OPCW ihr Vorgehen. Von Patrick Gensing, tagesschau.de Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) hat den Einsatz von Giftgas bei einem Angriff in Syrien im Februar bestätigt. Eine Erkundungsmission sei zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Stadt Sarakeb (englisch: Saraqeb) am 4. Februar 2018 Chlorgas aus Zylindern freigesetzt worden sei, teilte die Organisation mit. Es sei "wahrscheinlich als chemische Waffe eingesetzt worden". Sarakeb liegt in der Region Idlib, etwa 50 Kilometer südwestlich von Aleppo an der Autobahn nach Damaskus. Vor Ausbruch des Kriegs in Syrien hatte die Stadt etwa 34.000 Einwohner. Im Februar 2018 stand die Stadt nicht unter der Kontrolle der Regierung. Die OPCW-Experten legten einen 34-seitigen Bericht vor. Darin erklären sie ihre Arbeitsweise. So führten sie Interviews mit 19 männlichen Personen vom 14. Februar bis zum 4. März. Zeugen beschrieben, dass sie am 4. Februar um 21.15 Uhr einen Helikopter über der Stadt gehört hätten. Außerdem hätten sie das Geräusch von zwei Fässern vernommen, die heruntergefallen seien. Eine Explosion habe es nicht gegeben. Die Zeugen beschrieben, wo die Zylinder - zumeist als Fässer bezeichnet - im Ostteil der Stadt heruntergefallen seien. In welcher Reihenfolge sie aufschlugen, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Auf Fotos ist auch zu sehen, wie rund um die Zylinder das Gras wie verbrannt oder ausgetrocknet wirkt. An diesen Stellen schlugen die Zylinder laut OPCW-Untersuchungen in Sarakeb auf. Links ist die Abu Adh Dhuhur-Brücke der Autobahn nach Aleppo zu sehen. In dem Keller (Basement) hatten sich Augenzeugen in Sicherheit gebracht.

Wie Haushaltsreiniger - nur intensiver Da es keine Explosionsgeräusche gegeben hatte, verließ ein Augenzeuge einen Keller, in dem er sich in Sicherheit gebracht hatte. Als er zurückkehrte, berichtete er von einem Chlorgeruch und verlor das Bewusstsein. Auch die anderen Personen in dem Keller verspürten Atemnot, Übelkeit und ein Brennen in den Augen. Der Geruch habe sie an Haushaltsreiniger erinnert - allerdings intensiver. Um sich vor Giftgas zu schützen, versuchten mehrere Augenzeugen auf das Dach eines Gebäudes zu gelangen; auf dem Weg dorthin verloren aber mehrere von ihnen das Bewusstsein. Auch Rettungskräfte erklärten, sie hätten unter Atemnot gelitten und einige von ihnen das Bewusstsein verloren. Chlorgasangriffe in Syrien Seit Jahresbeginn gab es in Syrien mindestens sieben Vorfälle mit Chlorgas. | mehr Die ersten Proben wurden einen Tag nach dem Angriff durch Mitglieder der oppositionellen Syria Civil Defence (SCD) genommen - den sogenannten Weißhelmen - und am 19. Februar den OPCW-Experten übergeben. Diese bereiteten das Material für den Transport vor. Es handelte sich dabei um Erde, Gras, metallische Gegenstände und Tücher, mit denen die Zylinder abgewischt worden waren. Die Proben wurden an mehreren Stellen rund um den Einschlagsort genommen und sind in dem OPCW-Bericht einzeln dokumentiert. Die SCD hatte die Entnahme durch Fotos und Videos dokumentiert; die Fact-Finding-Mission überprüfte diese Angaben durch Befragungen und einen Abgleich vor Ort. Zudem wurden die Proben aufgeteilt und an verschiedene OPCW-Laboratorien geschickt. Fotos von der Entnahme der Proben Fotos von der Vermessung der Zylinder Zudem wurden die Zylinder genau untersucht und vermessen. Laut OPCW beträgt ihr Volumen jeweils etwa 120 Liter. Die vorliegenden Zeugenaussagen sowie Fotos und Videoaufzeichnungen wurden durch Begehungen vor Ort abgeglichen. Laboranalysen bestätigten schließlich, dass in den Zylindern Chlorgas transportiert worden war.